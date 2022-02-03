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03.02.2022  12:30   Виталий Хиневич

Родители срочников вышли под стены Офиса президента Украины: что требуют

3 февраля в 10:00 возле главного входа в Офис президента Украины начали собираться родители срочников.

Нацгвардия
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Униан".
 
Сообщается, что после событий в части 3021 Нацгвардии в Днепре, граждане начали рассказывать о подозрительных смертях своих детей в разных воинских частях.
 
Одна из историй - 24-летнего нацгвардейца Игоря Гагина, служившего в Павлограде. Он скончался в 2018 году, по версии следствия - самоубийство. В свою очередь мать военного рассказывает о том, что на носу сына были видны следы от сапога, а на лбу - след от приклада автомата.
 
Лариса Гагина говорит, что перед гибелью у Игоря был конфликт с офицером, он якобы и приходил к сыну перед смертельным выстрелом. Более того, им военный капеллан запретил открывать гроб, но они все равно это сделали. Родственники погибших требуют от представителей власти проводить следственные действия на основании смертей военнослужащих.
 
В Нацгвардии уверяют, что родители просто не принимают смерть своих детей. Военные рассказали о 11 случаях самоубийства среди срочников за прошедшие 4 года.
 
Напомним, мероприятие инициировали семьи, в которых дети погибли в результате неуставных отношений во время прохождения службы.
 
Источник:   Униан
 Тэги:  армия, митинг, харьков
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