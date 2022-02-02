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02.02.2022  13:50   Виталий Хиневич

В Киеве будут митинговать против "дедовщины" в армии

Мероприятие инициировали семьи, в которых дети погибли в результате неуставных отношений во время прохождения службы.

Армия
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "ТСН".
 
Сообщается, что родственники погибших срочников в воинских частях Украины проведут мероприятие под названием "Митинг справедливости". Акция пройдет под Офисом президента Украины в Киеве. 
 
Участники акции будут требовать возобновление рассмотрения уголовных дел и наказания виновных, которые причастны к гибели их сыновей.
 
Также инициаторы акции сообщили, что правоохранители затягивают следствие, фальсифицируют и уничтожают доказательства. Организаторами мероприятия выступили ОО "Семьи непокоренных" и "Международный центр помощи".
 
Собираться участники протеста плпнируют 3 февраля в 10:00 возле входа в Офис президента Украины.
 
Напомним, 27 января в Днепре солдат срочной службы воинской части 3021 Нацгвардии Украины расстрелял из автомата АК 74 пять сослуживцев и еще пятеро получили ранения. Бывшие военнослужащие этой воинской части говорят, что во время прохождения службы там процветала "дедовщины" и произвол командования части.
 
Источник:   ТСН
 Тэги:  армия, митинг, харьков
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