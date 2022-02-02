02.02.2022 13:35 Виталий Хиневич
Украинская авиакомпания возобновляет перелеты в 15 стран мира
Открыта продажа билетов на международные перелеты из Украины.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на "ТСН".
Сообщается, что авиакомпания "МАУ" анонсировала пересмотр уже существующих маршрутов и запуск новых в рамках летнего сезона.
Таким образом, с 1 июня текущего года будут возобновлены следующие перелеты:
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из Киева в Хельсинки, Варшаву, Ниццу, Брюссель, Копенгаген, Стокгольм, Вену, Нью-Йорк, Торонто, Венецию, Дюссельдорф, Цюрих и Будапешт;
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из Одессы – в Вильнюс;
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из Львова в Тель-Авив.
Компания уже начала продажу билетов в рамках нового летнего расписания.
С июня 2022 года "МАУ" намерена начать полеты по новым направлениям из Киева в Аликанте и Осло, в Торонто и Нью-Йорк. Также появятся дополнительные рейсы между Киевом и Дели.
Напомним, ранее европейские авиакомпании
отказались от ночной стоянки в Киеве на фоне угроз от России.
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