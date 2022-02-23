23.02.2022 09:20 Евгений Клочко

МАУ подняли цены на билеты на фоне возможного вторжения России в Украину

Цены на билеты на замещенные Международными авиалиниями Украины рейсы по временно отмененным направлениям компании Lufthansa в Женеву продают по ценам, которые обескуражили пользователей социальных сетей.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Телеграм-канал avianews.com. Согласно скриншоту сайта МАУ видно, что стоимость билета составляет от 19 793 грн.

“Еще вчера президент МАУ прогнозировал, что цены особо повышаться не будут. Цена на ближайший доступный рейс Киев-Женева, в одну сторону", — пишет avianews.

На сайте МАУ при выборе маршрута Киев-Женева показаны такие цены - от 25 тысяч гривен за эконом-класс.

На выходных после отмены рейсов Lufthansa в Украину Министерство инфраструктуры попросило украинские авиакомпании запустить дополнительные рейсы по маршрутам немецкого перевозчика. Он с 21 февраля неделю не летает в Киев и Одессу.

После этого стало известно, что отмененные рейсы Lufthansa будет выполнять МАУ. Одновременно с этим руководство авиакомпании заверило, что на видит оснований для роста цен на билеты для пассажиров.

Ранее сообщалось, что Международные авиалинии Украины временно займутся авиаперевозками в два города Европы - Мюнхен и Женеву - после прекращения полетов в Украину Lufthansa из-за опасений, связанных с возможной войной. МАУ уже начинает продажу билетов и увеличит емкость воздушных судов по этим маршрутам.

На данный момент решается проблема беспроблемных авиаперевозок в Европу, появившейся после того, как три авиакомпании сообщили о прекращении полетов в Украину до конца февраля.

В то же время испанский лоукостер Vueling и французская Air France на фоне агрессии со стороны России, отменили свои рейсы в Украину.

Отмечается, компания МАУ будет выполнять перелеты по маршруту "Киев-Париж" согласно расписанию на большом воздушном судне.

На данный момент обеспечено авиасообщение Украины с ключевыми европейскими городами.