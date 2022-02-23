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23.02.2022  09:07   Рита Парфенова

Набирайте баклажки: в Харькове отключат холодную воду 23 февраля. Список адресов

В части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Индустриальный район:

  • ул. Грицевца, 52 (п. №2, стояк) до 20:00 23 февраля.

Новобаварский район:

  • ул. Московская (ч/с),
  • ул. Кибальчича (ч/с),
  • ул. Северо-Кавказская (ч/с),
  • ул. Радиотехническая (ч/с),
  • пер. 1-й Радиотехнический (ч/с),
  • пер. 2-й Радиотехнический (ч/с),
  • ул. Райгородская (ч/с),
  • ул. Минеральная (ч/с),
  • въезд Бородиновский (ч/с),
  • ул. Ясные Зори (ч/с),
  • ул. Коксовая (ч/с),
  • пер. Коксовый (ч/с),
  • ул. Удянская (ч/с),
  • пос. Победа 2 (ч/с),
  • въезд 1-й Тираспольский (ч/с),
  • въезд 2-й Тираспольский (ч/с),
  • въезд 3-й Тираспольский (ч/с),
  • въезд 4-й Тираспольский (ч/с),
  • въезд Приамурский (ч/с),
  • пер. Бородиновский (ч/с),
  • ул. Восточная (ч/с),
  • ул. Приамурская (ч/с),
  • ул. Тираспольская (ч/с),
  • ул. Кибальчича, 21, 27, 43, 29,31, 33, 35, 37, 18, 20 ,39 до 10:00 24 февраля.

Основянский район:

  • наб. Гимназическая (Красношкольная), 22,
  • ул. Нетеченская, 32,
  • пер. Ващенковский, 30/32 до 20:00 23 февраля,
  • ул. Тернопольская  (ч/с),
  • ул. Крюковская (ч/с),
  • ул. Томская (ч/с),
  • ул. Гетманская (Василевской Ванды) (ч/с),
  • ул. Кутаисская (Октябрьская) (ч/с),
  • ул. Большая Жихорская (Железнякова) (ч/с),
  • ул. Карьерная (ч/с),
  • пер. Маршака (ч/с),
  • ул. Семко (Сербиченко) (ч/с),
  • пер. 1-й Рудничный  (ч/с),
  • пер. 2-й Рудничный  (ч/с),
  • пер. 3-й Рудничный  (ч/с),
  • ул. Рудничная  (ч/с),
  • въезд Рудничный  (ч/с),
  • ул. Владимира Сосюры (Киквидзе) (ч/с),
  • ул. Достоевского (ч/с),
  • въезд Достоевского (ч/с),
  • ул. Гутянская  (ч/с),
  • ул. 1 Мая  (ч/с),
  • ул. Зеленая  (ч/с),
  • пер. Аверина (Красноармейский пр-д) (ч/с),
  • ул. Михаила Зеленина (Зеленского)  (ч/с),
  • пер. Томский (ч/с),
  • ул. Камышовая (Шаумяна) (ч/с),
  • ул. Достоевского, 1-а, 2-а, 2, 4, 6, 10,10-а,
  • въезд Достоевского, 3, 3-а,
  • пер. 1-й Рудничный, 3 до 10:00 24 февраля,
  • ул. Мичурина (ч/с),
  • ул. Срезневского (Сиверса) (ч/с),
  • ул. Хабаровская (ч/с),
  • пер. Хабаровский (ч/с),
  • ул. Микитенко (ч/с) до 20:00 24 февраля.
  • Слободской район:
  • ул. Кошкина, 2 (п. №1, стояк) до 17:00 23 февраля.

Холодногорский район:

  • ул. Лагерная (ч/с),
  • пер. Лагерный (ч/с),
  • проезд Лагерный (ч/с),
  • пер. 2-й Лагерный (ч/с),
  • пер. 3-й Лагерный (ч/с),
  • пер. 4-й Лагерный (ч/с),
  • ул. Вербная (ч/с),
  • пер. Вербный 2-й (ч/с),
  • ул. Житная (ч/с),
  • пер. 2-й Степной (ч/с),
  • ул. Ягодная (ч/с),
  • ул. Лагерная, 71/1 до 20:00 23 февраля.

Шевченковский район:

  • пр. Победы, 56 (п. №5, спаренный стояк),
  • ул. Есенина, 5 (п. №2) до 20:00 23 февраля.

Ранее РЕДПОСТ писал о том, что водоснабжение части абонентов Новобаварского и Основянского районов будет прекращено с 1:00 23 февраля до 10:00 24 февраля.  Отключение воды связано с проведением ремонтных работ на водоводе диаметром 1200 мм по ул. Кибальчича, 57.\

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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