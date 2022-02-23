23.02.2022 09:07 Рита Парфенова

Набирайте баклажки: в Харькове отключат холодную воду 23 февраля. Список адресов

В части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Индустриальный район:

ул. Грицевца, 52 (п. №2, стояк) до 20:00 23 февраля.

Новобаварский район:

ул. Московская (ч/с),

ул. Кибальчича (ч/с),

ул. Северо-Кавказская (ч/с),

ул. Радиотехническая (ч/с),

пер. 1-й Радиотехнический (ч/с),

пер. 2-й Радиотехнический (ч/с),

ул. Райгородская (ч/с),

ул. Минеральная (ч/с),

въезд Бородиновский (ч/с),

ул. Ясные Зори (ч/с),

ул. Коксовая (ч/с),

пер. Коксовый (ч/с),

ул. Удянская (ч/с),

пос. Победа 2 (ч/с),

въезд 1-й Тираспольский (ч/с),

въезд 2-й Тираспольский (ч/с),

въезд 3-й Тираспольский (ч/с),

въезд 4-й Тираспольский (ч/с),

въезд Приамурский (ч/с),

пер. Бородиновский (ч/с),

ул. Восточная (ч/с),

ул. Приамурская (ч/с),

ул. Тираспольская (ч/с),

ул. Кибальчича, 21, 27, 43, 29,31, 33, 35, 37, 18, 20 ,39 до 10:00 24 февраля.

Основянский район:

наб. Гимназическая (Красношкольная), 22,

ул. Нетеченская, 32,

пер. Ващенковский, 30/32 до 20:00 23 февраля,

ул. Тернопольская (ч/с),

ул. Крюковская (ч/с),

ул. Томская (ч/с),

ул. Гетманская (Василевской Ванды) (ч/с),

ул. Кутаисская (Октябрьская) (ч/с),

ул. Большая Жихорская (Железнякова) (ч/с),

ул. Карьерная (ч/с),

пер. Маршака (ч/с),

ул. Семко (Сербиченко) (ч/с),

пер. 1-й Рудничный (ч/с),

пер. 2-й Рудничный (ч/с),

пер. 3-й Рудничный (ч/с),

ул. Рудничная (ч/с),

въезд Рудничный (ч/с),

ул. Владимира Сосюры (Киквидзе) (ч/с),

ул. Достоевского (ч/с),

въезд Достоевского (ч/с),

ул. Гутянская (ч/с),

ул. 1 Мая (ч/с),

ул. Зеленая (ч/с),

пер. Аверина (Красноармейский пр-д) (ч/с),

ул. Михаила Зеленина (Зеленского) (ч/с),

пер. Томский (ч/с),

ул. Камышовая (Шаумяна) (ч/с),

ул. Достоевского, 1-а, 2-а, 2, 4, 6, 10,10-а,

въезд Достоевского, 3, 3-а,

пер. 1-й Рудничный, 3 до 10:00 24 февраля,

ул. Мичурина (ч/с),

ул. Срезневского (Сиверса) (ч/с),

ул. Хабаровская (ч/с),

пер. Хабаровский (ч/с),

ул. Микитенко (ч/с) до 20:00 24 февраля.

Слободской район:

ул. Кошкина, 2 (п. №1, стояк) до 17:00 23 февраля.

Холодногорский район:

ул. Лагерная (ч/с),

пер. Лагерный (ч/с),

проезд Лагерный (ч/с),

пер. 2-й Лагерный (ч/с),

пер. 3-й Лагерный (ч/с),

пер. 4-й Лагерный (ч/с),

ул. Вербная (ч/с),

пер. Вербный 2-й (ч/с),

ул. Житная (ч/с),

пер. 2-й Степной (ч/с),

ул. Ягодная (ч/с),

ул. Лагерная, 71/1 до 20:00 23 февраля.

Шевченковский район:

пр. Победы, 56 (п. №5, спаренный стояк),

ул. Есенина, 5 (п. №2) до 20:00 23 февраля.

Ранее РЕДПОСТ писал о том, что водоснабжение части абонентов Новобаварского и Основянского районов будет прекращено с 1:00 23 февраля до 10:00 24 февраля. Отключение воды связано с проведением ремонтных работ на водоводе диаметром 1200 мм по ул. Кибальчича, 57.\