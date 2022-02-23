23.02.2022 09:07 Рита Парфенова
Набирайте баклажки: в Харькове отключат холодную воду 23 февраля. Список адресов
В части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Фото из открытых источников
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Индустриальный район:
-
ул. Грицевца, 52 (п. №2, стояк) до 20:00 23 февраля.
Новобаварский район:
-
ул. Московская (ч/с),
-
ул. Кибальчича (ч/с),
-
ул. Северо-Кавказская (ч/с),
-
ул. Радиотехническая (ч/с),
-
пер. 1-й Радиотехнический (ч/с),
-
пер. 2-й Радиотехнический (ч/с),
-
ул. Райгородская (ч/с),
-
ул. Минеральная (ч/с),
-
въезд Бородиновский (ч/с),
-
ул. Ясные Зори (ч/с),
-
ул. Коксовая (ч/с),
-
пер. Коксовый (ч/с),
-
ул. Удянская (ч/с),
-
пос. Победа 2 (ч/с),
-
въезд 1-й Тираспольский (ч/с),
-
въезд 2-й Тираспольский (ч/с),
-
въезд 3-й Тираспольский (ч/с),
-
въезд 4-й Тираспольский (ч/с),
-
въезд Приамурский (ч/с),
-
пер. Бородиновский (ч/с),
-
ул. Восточная (ч/с),
-
ул. Приамурская (ч/с),
-
ул. Тираспольская (ч/с),
-
ул. Кибальчича, 21, 27, 43, 29,31, 33, 35, 37, 18, 20 ,39 до 10:00 24 февраля.
Основянский район:
-
наб. Гимназическая (Красношкольная), 22,
-
ул. Нетеченская, 32,
-
пер. Ващенковский, 30/32 до 20:00 23 февраля,
-
ул. Тернопольская (ч/с),
-
ул. Крюковская (ч/с),
-
ул. Томская (ч/с),
-
ул. Гетманская (Василевской Ванды) (ч/с),
-
ул. Кутаисская (Октябрьская) (ч/с),
-
ул. Большая Жихорская (Железнякова) (ч/с),
-
ул. Карьерная (ч/с),
-
пер. Маршака (ч/с),
-
ул. Семко (Сербиченко) (ч/с),
-
пер. 1-й Рудничный (ч/с),
-
пер. 2-й Рудничный (ч/с),
-
пер. 3-й Рудничный (ч/с),
-
ул. Рудничная (ч/с),
-
въезд Рудничный (ч/с),
-
ул. Владимира Сосюры (Киквидзе) (ч/с),
-
ул. Достоевского (ч/с),
-
въезд Достоевского (ч/с),
-
ул. Гутянская (ч/с),
-
ул. 1 Мая (ч/с),
-
ул. Зеленая (ч/с),
-
пер. Аверина (Красноармейский пр-д) (ч/с),
-
ул. Михаила Зеленина (Зеленского) (ч/с),
-
пер. Томский (ч/с),
-
ул. Камышовая (Шаумяна) (ч/с),
-
ул. Достоевского, 1-а, 2-а, 2, 4, 6, 10,10-а,
-
въезд Достоевского, 3, 3-а,
-
пер. 1-й Рудничный, 3 до 10:00 24 февраля,
-
ул. Мичурина (ч/с),
-
ул. Срезневского (Сиверса) (ч/с),
-
ул. Хабаровская (ч/с),
-
пер. Хабаровский (ч/с),
-
ул. Микитенко (ч/с) до 20:00 24 февраля.
-
Слободской район:
-
ул. Кошкина, 2 (п. №1, стояк) до 17:00 23 февраля.
Холодногорский район:
-
ул. Лагерная (ч/с),
-
пер. Лагерный (ч/с),
-
проезд Лагерный (ч/с),
-
пер. 2-й Лагерный (ч/с),
-
пер. 3-й Лагерный (ч/с),
-
пер. 4-й Лагерный (ч/с),
-
ул. Вербная (ч/с),
-
пер. Вербный 2-й (ч/с),
-
ул. Житная (ч/с),
-
пер. 2-й Степной (ч/с),
-
ул. Ягодная (ч/с),
-
ул. Лагерная, 71/1 до 20:00 23 февраля.
Шевченковский район:
-
пр. Победы, 56 (п. №5, спаренный стояк),
-
ул. Есенина, 5 (п. №2) до 20:00 23 февраля.
Ранее РЕДПОСТ писал о том, что водоснабжение части абонентов Новобаварского и Основянского районов будет прекращено с 1:00 23 февраля до 10:00 24 февраля. Отключение воды связано с проведением ремонтных работ на водоводе диаметром 1200 мм по ул. Кибальчича, 57.\
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