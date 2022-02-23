Самолет с летальным оружием от Канады прибыл в Украину (фото)

Украина получила очередную военную поддержку от Канады. Прибыл второй самолет с летальным оружием.
Об этом сообщает глава Минобороны Канады Анита Ананд сообщила в Twitter, передает РЕДПОСТ.
«Канада осуществила вторую доставку летальной военной помощи в Украину. Это новое вторжение России абсолютно неприемлемо, и мы будем продолжать поддерживать Украину, поскольку страна защищает свой суверенитет и независимость", - говорится в сообщении.
Канада пообещала передать Украине в феврале летальное вооружение на сумму более 7 млн долларов. 19 февраля прибыл рейс с винтовками и автоматами с оптическими прицелами.
Напомним, страны и международные организации ввели санкции против России из-за признания псевдореспублик так называемых "ДНР" и "ЛНР" и дальнейшего размещения войск на территории Украины. Так, послы Евросоюза согласовали ряд новых санкций против страны-агрессора. Из озвучил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
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