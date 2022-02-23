23.02.2022 08:28 Рита Парфенова

Ситуация на Донбассе и курс валют: спрос на доллар растет

Официальный курс доллара за сутки вырос на 50 копеек.

Национальный банк Украины на 23 февраля 2022 года установил курс доллара на уровне 28,9877 гривен. По сравнению с предыдущие днем американская валюта выросла на 0,5031 гривен за доллар. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на данные на сайте регулятора.



В то же время в НБУ заявили, что ситуация на валютном рынке Украины остается контролируемой, насмотря на то что на этой неделе спрос на валюту остается повышенным. Об этом в Нацбанке сообщили на запрос агентства «Интерфакс-Украина».



«В то же время по-прежнему ситуация на валютном рынке остается контролируемой, несмотря на временный рост спроса на фоне сверхвысокой напряженности в информационной среде», – говорится в ответе регулятора.



Кроме того, влияние информационного напряжения на ожидания, в частности, курсовые, не может длиться долго, поскольку возникает так называемый эффект привыкания, подтверждающий январский опыт прохождения турбулентности, добавили в Нацбанке.



Регулятор подчеркнул, что в его прогнозах, начиная с 2014 года, постоянно учитывается риск эскалации военного конфликта, поэтому НБУ имеет план того, как реагировать на те или иные события.



«Национальный банк будет использовать чисто рыночные инструменты. Опыт прохождения предыдущих шоков свидетельствует, что такой инструментарий достаточен», - отметили в НБУ, добавив, что Нацбанк готов при необходимости и в дальнейшем, соблюдая режим плавающего курсообразования, активно действовать на валютном рынке для успокоения чрезмерного спроса.



На прошлой неделе НБУ после двух недель чистого выкупа валюты снова вернулся к чистой ее продаже для поддержки гривни: валовая продажа составила $503 млн, покупка - $50 млн.



В целом с начала этого года и до 18 февраля Нацбанк продал $2,064 млрд, купил $0,657 млрд.