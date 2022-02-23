23.02.2022 08:10 Рита Парфенова

Планов эвакуации Харькова нет, – заявление главы МИД Дмитрия Кулебы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, какие инструменты дипломатии намерена использовать Украина, чтобы сдержать Россию и предотвратить дальнейшую эскалацию.

На брифинге по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном Дмитрий Кулеба рассказал, что есть два два плана, чтобы остановить российское вторжение, передает РЕДПОСТ. В первую очередь, Украина намерена воспользоваться дипломатией.



«У нас два плана. План "А": воспользоваться всеми дипломатическими способами, чтобы остановить эскалацию. План "Б": бороться за каждый дюйм нашей земли, в каждом городе, в каждом селе. Бороться до нашей победы», - сказал Кулеба.



Министр отметил, что эвакуацию населения крупных городов не предусматривается ни одним сценарием.



«Относительно наших планов эвакуировать Мариуполь или Харьков. Нет, у нас нет таких планов», - сказал он.



Напомним, президент Владимир Зеленский издал указ о призыве резервистов в особый период.



Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов в интервью Британской радиовещательной корпорации «ВВС» сообщил, что в Харькове паники нет, и у городских властей было время подготовиться у любому сценарию. «Но я верю, что будет предпринято все, чтобы не было войны, будут задействовать все доступные дипломатические возможности. Наши дипломаты, Европа, Великобритания, США сделают так, что война не придет в Украину», - подчеркнул городской голова.