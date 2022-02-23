23.02.2022 08:00

23 февраля: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

23 февраля по новому стилю в народном календаре – Прохор Весновей; крестьяне верили, что в этот день начинался поворот на весну.

С этим днем связано несколько поговорок и присказок о погоде, например такая: «До Прохора старуха охала: ох, студено. Пришел Прохор да Влас: никак весна у нас?» (память святого Власа отмечается на следующий день).

Несмотря на то, что зимы все еще остерегались и просили февраль «не хмурить брови на весну», было понятно, что властвовать морозу оставалось недолго: даже если на Прохора было холодно, люди верили, что скоро придет потепление, потому что весна постепенно вступает в свои права: «На Прохора и зима заохает, а февраль бушует, но весну чует».



Еще 23 февраля православная церковь почитает память Харалампия Магнезийского, этого святого называли покровителем чиновников.



23 февраля мужики собирались на сельский сход: выслушивали доклад старосты, а потом решали: оставить его или избрать нового. Сельского старосту выбирали обычно на три года, но могли и досрочно отстранить от занимаемой должности, если он совершал серьёзный проступок: например, потратил общественные деньги.

Также в этот день...



В 1685 году родился Георг Фридрих Гендель, немецкий композитор эпохи барокко, известный своими операми, ораториями и концертами.



1758 – родился Василий Капнист, поэт и драматург. История одной из самых известных в Украине дворянских семей связана с Харьковом. Род графов Капнист, признанных в этом достоинстве в России в 1876 году, внесен в родословную книгу Харьковской, Полтавской и Черниговской губернии. В Харькове сохранился дом Капнистов на Пушкинской, 38, построенный в начале ХХ века.



1826 – Николай Лобачевский положил начало неевклидовой геометрии.



1850 – в швейцарской деревушке родился Цезарь Ритц, гений отельного менеджмента, основатель знаменитого французского отеля Ritz, ставшего символом роскоши и аристократизма.



1874 – британский майор Уолтон Вингфилд оформил патент на игру в теннис. Эту игру он придумал в 1873 году, чтобы развлекать гостей на приемах в своем особняке в Уэльсе, а также опубликовал первые правила игры. За основу майор взял игру «Роял-теннис», которая появилась еще в XII веке во Франции и была очень популярна среди французской аристократии до Великой Французской революции.



1878 – родился Казимир Малевич, русский художник-абстракционист, создатель знаменитого «Черного квадрата». По одной из версий, любовь к рисованию развилась у него на фоне росписей села Пархомовка Харьковской губернии, где его отец работал управляющим сахарных заводов известного в те времена миллионщика Николая Терещенко.



1885 – в Девоншире (Англия) преступник Джон Ли стал единственным в мире человеком, выжившим после трех повешений (вскоре казнь ему заменили пожизненным заключением).



1889 – родился Виктор Флеминг, американский кинорежиссер, автор фильма «Унесенные ветром».



1893 – Рудольф Дизель получил патент на дизельную установку.



1903 – Куба передает США базу Гуантанамо в вечную аренду.



1904 – родился Леопольд Треппер, самый богатый шпион всех времен и народов, в годы Второй мировой войны возглавлявший «Красную капеллу» – самую разветвленную и эффективную шпионскую сеть Советского Союза, охватившую всю Европу, включая гитлеровскую Германию.



1921 – родился Самсон Самсонов, советский кинорежиссер («Чисто английское убийство», «Оптимистическая трагедия», «Одиноким предоставляется общежитие»).



1941 – впервые получен плутоний.



1944 – родился Олег Янковский, киноактер, народный артист СССР и тот самый Мюнхгаузен, который влюблен по собственному желанию.



1947 – основана Международная организация по стандартизации (ISO).



1959 – в Страсбурге открылась Первая сессия Европейского суда по правам человека.



1961 – родился Олег Гаркуша, шоумен группы «АукцЫон», автор текстов, исполнитель, поэт.



1965 – родилась Кристин Дэвис, американская актриса, она же Шарлотта из «Секса в большом городе».



1978 – состоялось дебютное выступление новой группы Дэвида Ковердейла «Whitesnake».



1982 – родилась Анна Чапман (урожденная Кущенко), основательница интернет-поисковиков недвижимости Domdot.ru и NYCrentals.com, по сообщениям российских спецслужб и собственным показаниям, данным в ходе суда, – раскрытый агент, действовавший в США под легендой предпринимателя русского происхождения.



1983 – родилась Эмили Блант, британская актриса («Дикая штучка», «Меняющие реальность», «Дьявол носит «Prada», «Петля времени»).



1987 – вспышка сверхновой SN 1987A достигла Земли. Это самая близкая сверхновая со времен изобретения телескопа.



2000 – Карлос Сантана получил 8 наград «Грэмми» – из десяти возможных номинаций. В 2003 году этот результат повторила Нора Джонс, которая также завоевала восемь статуэток «Грэмми».



2010 – неизвестные преступники залили больше 2,5 миллиона литров дизельного топлива и других углеводородов в реку Ламбро, в северной Италии, что привело к экологической катастрофе.



2012 – серия нападений на территории Ирака, 83 убитых и более 250 получили ранения.



Именины отмечают: Анна, Аркадий, Валентин, Василий, Герман, Григорий, Лука, Павел, Прохор, Федор.