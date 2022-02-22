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22.02.2022  11:35   Евгений Клочко

"Я не дам раскачать ситуацию в Харькове": Игорь Терехов отреагировал на признание Россией "ЛДНР"

Харьковский городской голова Игорь Терехов жестко отреагировал на информацию о признании российской Федерацией непризнанных "ЛНР" и "ДНР".


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Об этом он написал на своем Telegram-канале.
 
"Второй день в душе боль и обида за Донецк и Луганск. За всю Украину. Знаю, что многие из вас чувствуют тревогу. Это и есть главная цель - посеять среди нас панику и истерику. Заставить нас нервничать и совершать ошибки. 
 
Уверен, что такого подарка харьковчане не сделают. 
 
Со своей стороны заверяю вас - все попытки расшатать ситуацию в Харькове будут пресекаться! Жестко пресекаться! Для этого есть воля и все необходимые рычаги. 
 
Я говорил ранее и утверждаю сейчас - Харькову не грозит оказаться в эпицентре военных действий.  
 
Сейчас наша с вами главная задача - сохранять спокойствие. Объединиться. Развивать Харьков. 
 
Поэтому сохраняем спокойствие, смотрим с уверенностью в завтрашний день. Мы - вместе, мы - харьковчане!", - подчеркнул Игорь Терехов.
 
 
Напомним, Игорь Терехов в интервью французской газете «Le Mondе» отметил, что в условиях потенциальной военной агрессии все политические силы должны забыть о разногласиях и найти общий язык ради укрепления обороноспособности страны и сохранения мира.
 
Тэги:  игорь терехов, харьков
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