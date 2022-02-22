22.02.2022 11:35 Евгений Клочко

"Я не дам раскачать ситуацию в Харькове": Игорь Терехов отреагировал на признание Россией "ЛДНР"

Харьковский городской голова Игорь Терехов жестко отреагировал на информацию о признании российской Федерацией непризнанных "ЛНР" и "ДНР".



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Об этом он написал на своем Telegram-канале.

"Второй день в душе боль и обида за Донецк и Луганск. За всю Украину. Знаю, что многие из вас чувствуют тревогу. Это и есть главная цель - посеять среди нас панику и истерику. Заставить нас нервничать и совершать ошибки.

Уверен, что такого подарка харьковчане не сделают.

Со своей стороны заверяю вас - все попытки расшатать ситуацию в Харькове будут пресекаться! Жестко пресекаться! Для этого есть воля и все необходимые рычаги.

Я говорил ранее и утверждаю сейчас - Харькову не грозит оказаться в эпицентре военных действий.

Сейчас наша с вами главная задача - сохранять спокойствие. Объединиться. Развивать Харьков.

Поэтому сохраняем спокойствие, смотрим с уверенностью в завтрашний день. Мы - вместе, мы - харьковчане!", - подчеркнул Игорь Терехов.

Напомним, Игорь Терехов в интервью французской газете «Le Mondе» отметил , что в условиях потенциальной военной агрессии все политические силы должны забыть о разногласиях и найти общий язык ради укрепления обороноспособности страны и сохранения мира.