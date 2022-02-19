19.02.2022 15:56 Дмитрий Колоней

Сегодня мы должны быть вместе, едины, - Игорь Терехов

Об этом мэр Харькова Игорь Терехов заявил в интервью французской газете «Le Mondе».



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на пресс-службу мэрии, Харьковский городской голова Игорь Терехов сегодня, 19 февраля 2022 года, дал интервью французской газете «Le Mondе».

Руководитель города отметил, что в условиях потенциальной военной агрессии все политические силы должны забыть о разногласиях и найти общий язык ради укрепления обороноспособности страны и сохранения мира.

Мэр Харькова отметил, что внеочередная сессия горсовет, выделила 62,2 млн грн на организации территориальной обороны в регионе. Депутаты горсовета выделили финансирование для батальона терробороны, правоохранительных органов, структур ГСЧС.

"Вчера все фракции обсудили сложившуюся ситуацию и все моменты, которые необходимо сделать для укрепления территориальной обороны. Сегодня мы не должны преследовать какие-то политические цели, а должны быть вместе, едины. И меня вчера услышали все", - отметил Игорь Терехов.

Напомним, ранее мы писали о том, что на внеочередной сессии Харьковского городского совета приняли программу территориальной обороны города . Ее поддержали 66 депутатов. Читайте также: