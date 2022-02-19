19.02.2022 15:56 Дмитрий Колоней
Сегодня мы должны быть вместе, едины, - Игорь Терехов
Об этом мэр Харькова Игорь Терехов заявил в интервью французской газете «Le Mondе».
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на пресс-службу мэрии, Харьковский городской голова Игорь Терехов сегодня, 19 февраля 2022 года, дал интервью французской газете «Le Mondе».
Руководитель города отметил, что в условиях потенциальной военной агрессии все политические силы должны забыть о разногласиях и найти общий язык ради укрепления обороноспособности страны и сохранения мира.
Мэр Харькова отметил, что внеочередная сессия горсовет, выделила 62,2 млн грн на организации территориальной обороны в регионе. Депутаты горсовета выделили финансирование для батальона терробороны, правоохранительных органов, структур ГСЧС.
"Вчера все фракции обсудили сложившуюся ситуацию и все моменты, которые необходимо сделать для укрепления территориальной обороны. Сегодня мы не должны преследовать какие-то политические цели, а должны быть вместе, едины. И меня вчера услышали все", - отметил Игорь Терехов.
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