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19.02.2022  15:56   Дмитрий Колоней

Сегодня мы должны быть вместе, едины, - Игорь Терехов

Об этом мэр Харькова Игорь Терехов заявил в интервью французской газете «Le Mondе».


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на пресс-службу мэрии, Харьковский городской голова Игорь Терехов сегодня, 19 февраля 2022 года, дал интервью французской газете «Le Mondе».
 
Руководитель города отметил, что в условиях потенциальной военной агрессии все политические силы должны забыть о разногласиях и найти общий язык ради укрепления обороноспособности страны и сохранения мира.
 
Мэр Харькова отметил, что внеочередная сессия горсовет, выделила 62,2 млн грн на организации территориальной обороны в регионе. Депутаты горсовета выделили финансирование для батальона терробороны, правоохранительных органов, структур ГСЧС.
 
"Вчера все фракции обсудили сложившуюся ситуацию и все моменты, которые необходимо сделать для укрепления территориальной обороны. Сегодня мы не должны преследовать какие-то политические цели, а должны быть вместе, едины. И меня вчера услышали все", - отметил Игорь Терехов.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что на внеочередной сессии Харьковского городского совета приняли программу территориальной обороны города. Ее поддержали 66 депутатов.
 
 
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Источник:   Горсовет
 Тэги:  игорь терехов, интервью, харьков, le mondе
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