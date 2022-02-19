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19.02.2022  15:15   Дмитрий Колоней

ДТП: под Харьковом девушка сбила насмерть пешехода (фото)

Смертельной аварией под Харьковом занимается полиция.

 
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, в Красноградском районе расследуют смертельную. Она произошла  18 февраля 2022 года  - 23-летняя девушка из Ульяновки за рулем Mercedes сбила  43-летнего односельчанина, шедшего по обочине навстречу машине. Мужчина умер на месте.
 
 
Разыгралась трагедия на автодороге Новая-Водолага-Медведевка-Сосновка-Наталино перед въездом в село Наталино. Стражи порядка узнали о ней в тот жедень 18:10 от медиков.
 
 
Возбуждено уголовное дело о нарушениии правил безопасности дорожного движения. Автомобилистке грозит до 8 лет за решеткой с лишением на три года права управлять автомобилем. Причина и обстоятельства ДТП устанавливаются.
 

 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, смерть, харьков, труп, мертвое тело, ульяновка, красноград
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