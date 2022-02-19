19.02.2022 15:15 Дмитрий Колоней

ДТП: под Харьковом девушка сбила насмерть пешехода (фото)

Смертельной аварией под Харьковом занимается полиция.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, в Красноградском районе расследуют смертельную. Она произошла 18 февраля 2022 года - 23-летняя девушка из Ульяновки за рулем Mercedes сбила 43-летнего односельчанина, шедшего по обочине навстречу машине. Мужчина умер на месте.

Разыгралась трагедия на автодороге Новая-Водолага-Медведевка-Сосновка-Наталино перед въездом в село Наталино. Стражи порядка узнали о ней в тот жедень 18:10 от медиков.

Возбуждено уголовное дело о нарушениии правил безопасности дорожного движения. Автомобилистке грозит до 8 лет за решеткой с лишением на три года права управлять автомобилем. Причина и обстоятельства ДТП устанавливаются.