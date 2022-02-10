10.02.2022 18:10

"В Харькове нет панических настроений, никто не хочет войны" - Игорь Терехов

Об этом и не только в эфире радиостанции НАКИПЕЛО рассказал Харьковский городской голова Игорь Терехов.



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В частности он поблагодарил харьковчан, которые развивают родной город.

"Нет предпосылок для паники. Я благодарен харьковчанам, которые работали и работают. В Харькове нет панических настроений. Я чувствую настроение людей. Кто-то исповедует одну, кто-то другую идеологию. Я понимаю, что сегодня никто не хочет войны. Все понимают, что Харьков развивается и работает", - отметил Игорь Терехов.

Он также напомнил, что инвестиционная привлекательность города остается на высоком уровне.

"Никто не ушел из инвесторов, Харьков-надежный партнер. Есть банки, которые кредитуют город: Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития. Мы сейчас работаем над новыми проектами, которые не осуществлялись еще в Харькове.

Мы также заявили о нескольких проектах, которые будем осуществлять совместно с офисом президента в рамках программы "Большое строительство". Это консолидация общих средств и усилий", - подчеркнул мэр города.

Игорь Терехов выразил уверенность, что Украина в целом и Харьков в частности будут жить в мире.

"Мы 8 лет живем в тревожных условиях. Открытой агрессии не будет, говорю вам прямо. Есть искусство дипломатии. Нужна консолидация усилий дипломатов, международных партнеров. И нужно находить разумные компромиссы. Никто не хочет войны. Мы должны всеми методами не допустить никакой войны и сохранить целостность Украины", - резюмировал городской голова.