28.01.2022 19:31 Дмитрий Колоней

Игорь Терехов: Здесь все спокойно, и мы готовы принимать гостей

Харьковский городской голова Игорь Терехов дал интервью израильскому телевидению.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на на пресс-службу харьковского городского совета. По информации мэрии, Игорь Терехов дал интервью журналисту Юсефу Исраэлю с израильского телеканала «Channel 13».

Игорь Терехов подчеркнул, что в связи с потенциальной военной агрессией и Президент Украины, и украинские дипломаты, и международные партнеры, и органы местного самоуправления прилагают все усилия, чтобы не допустить эскалации.

Мэр Харькова обратил внимание, что Харков находится в такой ситуации уже восемь лет.

"План нашей территориальный обороны отработан на 100 процентов. Сейчас нет панических настроений, поэтому харьковчане живут, работают, строят планы. Позавчера я возвращался на самолете из Киева и половина пассажиров была жителями Израиля, которые летели в Харьков на мероприятие. Здесь все спокойно и безопасно. Мы готовы принимать гостей. Обстановка у нас абсолютно нормальная", - отметил Игорь Терехов.

Сюжет с участием Харьковского городского головы выйдет в эфир на «Channel 13» в субботу, 29 января.

Напомним, ранее мы писали о том, что Харьковский городской голова дал интервью журналистке Изабель Хуршудян из американской газеты «The Washington Post».