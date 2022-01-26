26.01.2022 21:19 Дмитрий Колоней

Игорь Терехов: горожане любят Харьков и не хотят, чтобы он повторил судьбу Донецка и Луганска

Харьковский городской голова Игорь Терехов дал интервью американской газете «The Washington Post».



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на на пресс-службу харьковского городского совета. По информации мэрии, Игорь Терехов дал интервью журналистке Изабель Хуршудян из американской газеты «The Washington Post».

Отвечая на вопросы журналистки, Харьковский городской голова, в частности, заявил:

«Мы стеной станем все вместе - и харьковчане, и все украинцы - на защиту города Харькова. Но я не думаю, что русские будут нападать. Сегодня все прилагают усилия, чтобы не допустить никакой агрессии - и Президент Украины, и Офис Президента, и наши дипломаты, и международные партнеры. Все понимают, что война не нужна. И люди тоже выступают против агрессии, они не будут молча терпеть это всё. Когда нападают на твой дом, то что ты делаешь? Защищаешь. Поэтому харьковчане всегда защищали и будут защищать свои дома. А Харьков – это наш общий дом», - подчеркнул Игорь Терехов.

Полное интервью городского головы газете «The Washington Post» будет опубликовано в ближайшие дни.