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26.01.2022  21:19   Дмитрий Колоней

Игорь Терехов: горожане любят Харьков и не хотят, чтобы он повторил судьбу Донецка и Луганска

Харьковский городской голова Игорь Терехов дал интервью американской газете «The Washington Post».


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на на пресс-службу харьковского городского совета. По информации мэрии, Игорь Терехов дал интервью журналистке Изабель Хуршудян из американской газеты «The Washington Post».
 
 
Отвечая на вопросы журналистки, Харьковский городской голова, в частности, заявил:
 
«Мы стеной станем все вместе - и харьковчане, и все украинцы - на защиту города Харькова. Но я не думаю, что русские будут нападать. Сегодня все прилагают усилия, чтобы не допустить никакой агрессии - и Президент Украины, и Офис Президента, и наши дипломаты, и международные партнеры. Все понимают, что война не нужна. И люди тоже выступают против агрессии, они не будут молча терпеть это всё. Когда нападают на твой дом, то что ты делаешь? Защищаешь. Поэтому харьковчане всегда защищали и будут защищать свои дома. А Харьков – это наш общий дом», - подчеркнул Игорь Терехов.
 
Полное интервью городского головы газете «The Washington Post» будет опубликовано в ближайшие дни.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что Харьковский городской голова Игорь Терехов просит жителей города не паниковать на фоне информации о возможной оккупации Россией Харькова.
 
Источник:   Горсовет
 Тэги:  игорь терехов, интервью, харьков
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