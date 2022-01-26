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26.01.2022  20:48   Дмитрий Колоней

ДТП: в Харькове маршрутка влетела в Жигули на перекрестке (фото, видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, на перекрестке проспектов Ландау и Юбилейного - авария. Здесь, на 50/50, столкнулись  автобус и Жигули. Подробностей о причинах и насколько пострадали участники, пока нет. 

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове произошло тройное ДТП на Клочковской.

 

Тэги:  дтп, авария, харьков, салтовка, ландау, юбилейный
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