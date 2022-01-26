ДТП: в Харькове маршрутка влетела в Жигули на перекрестке (фото, видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове произошло тройное ДТП на Клочковской.
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Хороший день, чтобы посвятить его занятию текущими делами. Сегодня легче концентрироваться на главном, не отвлекаясь на второстепенное.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Днем небольшой снег. На дорогах гололедица.
В 1983 году 26 января был избран в качестве ежегодного праздника Международного дня таможенника.
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