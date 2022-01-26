ДТП: в Харькове маршрутка влетела в Жигули на перекрестке (фото, видео)

В этот день

Гороскоп на 26 января для всех знаков Зодиака: что обещают звезды Хороший день, чтобы посвятить его занятию текущими делами. Сегодня легче концентрироваться на главном, не отвлекаясь на второстепенное.

Прогноз погоды в Харькове на среду, 26 января На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Днем небольшой снег. На дорогах гололедица.