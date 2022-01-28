28.01.2022 18:54 Евгений Клочко

Как выглядит ледяной покров Антарктиды из самолета (видео)

Самолет Boeing 737 MAX впервые сел на импровизированном аэродроме в Антарктиде.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт avianews.com. 26 января чартер чешской авиакомпании Smartwings доставил сюда исследователей на норвежскую антарктическую станцию Тролль.

Чтобы транспортировать сюда грузы и полярников было проще, рядом со станцией прямо на льду построили аэродром. Он находится на высоте 1 232 метра над уровнем моря и имеет 3-километровую взлетно-посадочную полосу шириной 60 метров.

Такие характеристики позволяют садиться узкофюзеляжным самолетам Boeing 737 и широкофюзеляжным авиалайнерам Boeing 767.

Ледяной покров настолько толстый и прочный, что может легко выдержать многотонный самолет.

Чтобы авиалайнер не занесло во время посадки или взлета, на ледяной полосе сделали специальные полоски - углубления и шероховатости. Они обеспечивают трение, и самолет не скользит на большой скорости.

Перед полетом на ледяную полосу все пилоты проходят специальную подготовку.

В случае возникновения проблем уйти на запасной аэродром не получится - их попросту нет в округе. Поэтому полеты совершаются только если в Антарктиде хорошая погода.

Перед вылетом экипажу выдали специальные спасательные комплекты, которые позволят выжить при низких температурах при возникновении форс-мажора. Также на самолет перед вылетом загрузили важные запчасти. Ремонт в низких температурах нужно проводить очень быстро, чтобы самолет не замерз.

На ледяном аэродроме Boeing 737 MAX задержался только на 2 часа. За это время самолет разгрузили и заправили. После этого он вылетел обратно в Европу с промежуточной посадкой в Африке на дозаправку.