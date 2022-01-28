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28.01.2022  18:54   Евгений Клочко

Как выглядит ледяной покров Антарктиды из самолета (видео)

Самолет Boeing 737 MAX впервые сел на импровизированном аэродроме в Антарктиде.

Как Антарктида выглядит из кабины пилотов
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт avianews.com. 26 января чартер чешской авиакомпании Smartwings доставил сюда исследователей на норвежскую антарктическую станцию Тролль.
 
Чтобы транспортировать сюда грузы и полярников было проще, рядом со станцией прямо на льду построили аэродром. Он находится на высоте 1 232 метра над уровнем моря и имеет 3-километровую взлетно-посадочную полосу шириной 60 метров.
 
Такие характеристики позволяют садиться узкофюзеляжным самолетам Boeing 737 и широкофюзеляжным авиалайнерам Boeing 767.
 
Ледяной покров настолько толстый и прочный, что может легко выдержать многотонный самолет.
 
Как Антарктида выглядит из кабины пилотов
 
Чтобы авиалайнер не занесло во время посадки или взлета, на ледяной полосе сделали специальные полоски - углубления и шероховатости. Они обеспечивают трение, и самолет не скользит на большой скорости.
 
Перед полетом на ледяную полосу все пилоты проходят специальную подготовку.
 
В случае возникновения проблем уйти на запасной аэродром не получится - их попросту нет в округе. Поэтому полеты совершаются только если в Антарктиде хорошая погода. 
 
Как Антарктида выглядит из кабины пилотов
 
Перед вылетом экипажу выдали специальные спасательные комплекты, которые позволят выжить при низких температурах при возникновении форс-мажора. Также на самолет перед вылетом загрузили важные запчасти. Ремонт в низких температурах нужно проводить очень быстро, чтобы самолет не замерз.
 
На ледяном аэродроме Boeing 737 MAX задержался только на 2 часа. За это время самолет разгрузили и заправили. После этого он вылетел обратно в Европу с промежуточной посадкой в Африке на дозаправку.

 

Источник:   avianews
 Тэги:  антарктида, самолет, харьков
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