28.01.2022 18:31 Дмитрий Колоней

Стрельба в Днепре: женщина погибла, не дав выйти с завода убийце (фото)

До последней минуты Вера Лебединец героически защищала свой пост.

Как сообщает РЕДПОСТ ссылаясь на SE "PA Yuzhmash", Вера Лебединец совершила подвиг, в одиночку сопротивляясь убившему сослуживцев Артемию Рябчуку.

35-летняя женщина, контролер ведомственной военизированной охраны Вера Лебединец, дежурила в ту ночь 27 января на контрольно-пропускном пункте заводоуправления ЮЖМАШа. Половину сознательной жизни Вера, мать 11-летней девочки, более пятнадцати лет отдала работе на заводе.

На рассвете в вестибюль заводоуправления с территории предприятия ворвался с автоматом уже убивший и ранивший сослуживцев почти двухметровый Артемий Рябчук. Он стремился вырваться из завода в еще спящий город. У Веры Лебединец не было оружия, но она нашла в себе силы до конца в одиночку мужественно противостоять нападавшему мужчине, не взирая на угрозы и боль.

Убийца таскал женщину за волосы, требуя, чтобы она открыла входную дверь. Но Вера Лебединец до последнего противилась и не отдала ключи. Тогда раздался выстрел, оборвавший жизнь женщины, до конца выполнившей свой долг на посту. Через пост Веры Лебединец нападающий так и не добрался до города.