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28.01.2022  18:31   Дмитрий Колоней

Стрельба в Днепре: женщина погибла, не дав выйти с завода убийце (фото)

До последней минуты Вера Лебединец героически защищала свой пост.

Стрельба в Днепре: Вера Лебединец погибла, не дав выйти с завода убившему сослуживцев Артемию Рябчуку
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь  на SE "PA Yuzhmash", Вера Лебединец совершила подвиг, в одиночку сопротивляясь убившему сослуживцев Артемию Рябчуку.
 
 
35-летняя женщина, контролер ведомственной военизированной охраны Вера Лебединец, дежурила в ту ночь 27 января на контрольно-пропускном пункте заводоуправления ЮЖМАШа. Половину сознательной жизни Вера, мать 11-летней девочки, более пятнадцати лет отдала работе на заводе. 
 
Стрельба в Днепре: Вера Лебединец погибла, не дав выйти с завода убившему сослуживцев Артемию Рябчуку
 
На рассвете в вестибюль заводоуправления с территории предприятия ворвался с автоматом уже убивший и ранивший  сослуживцев почти двухметровый Артемий Рябчук. Он стремился вырваться из завода в еще спящий город. У Веры Лебединец не было оружия, но она нашла в себе силы  до конца в одиночку мужественно противостоять нападавшему мужчине, не взирая на угрозы и боль.
 
Убийца таскал женщину за волосы, требуя, чтобы она открыла входную дверь. Но Вера Лебединец до последнего противилась и не отдала ключи. Тогда раздался выстрел, оборвавший жизнь женщины, до конца выполнившей свой долг на посту. Через пост Веры Лебединец нападающий так и не добрался до города. 
 
Тэги:  стрельба, нацгвардия, харьков, днепр, убийство, лебединец, героизм
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