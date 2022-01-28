28.01.2022 17:55 Дмитрий Колоней
Днем в понедельник изменит маршрут трамвай в Харькове
В понедельник в Харькове ограничат проезд на Гольдберговской.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на горсовет, в Харькове в понедельник изменится маршрут 27-го трамвая. Это связно с тем, что будет ограчено движение транспорта по Гольдберговской улице, на участке между Полтавской улицей и Рыбасовским переулком. Ограничение будет действовать с 10:00 до 16:00 31 января.
По информации Департамента инфраструктуры, это связано с ремонтными работами на водопроводной магистрали в районе жилых домов №96 и 98 по ул. Гольдберговской.
Пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе движения.
С 10:00 31 января до завершения работ будет запрещено движение трамваев в направлении разворотного круга «Новожаново» - по пл. Защитников Украины, ул. Молочной и ул. Гольдберговской, на участке от ул. Плехановской до пер. Рыбасовского.
В это время трамвай №27 будет ходить так:
- разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – пр. Московский – пл. Конституции – пл. Павловская – ул. Университетская – ул. Грековская – пер. Рыбасовский – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – разворотный круг «Новожаново»;
- а в обратном направлении: по своему пути следования.
Однако, в случае необходимости (в зависимости от ремонтных работ на водопроводной магистрали) движение трамваев в сторону разворотного круга «Салтовский» будет запрещено. В этом случае трамвай №27 будет курсировать так: разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – пер. Рыбасовский – ул. Грековская – ул. Университетская – пл. Павловская – пл. Конституции – пр. Московский – ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский».
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