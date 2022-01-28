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28.01.2022  17:40   Дмитрий Колоней

Стрельба в Днепре: идет обыск в военной части Нацгвардии (фото)

Государственное бюро расследований проводит обыск в военной части, где проходил службу днепровский стрелок.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт ГБР, санкционированный обыск военной части  в Днепре, где служил Артемий Рябчук.
 
 
Сыщики ГБР проверяют обстоятельства, которые могли стать предпосылками или причиной совершения преступления.
 
 
Изучаются документы
  • о порядке прохождения и организации службы,
  • работе с личным составом,
  • работе психологов соответствующего подразделения.
Материалы необходимы для всестороннего и полного расследования данного уголовного производства.
 
 
Источник:   Сайт ГБР
 Тэги:  стрельба, нацгвардия, харьков, обыск, днепр
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