28.01.2022 17:07 Евгений Клочко

ТОП самых бедных знаков зодиака, что об этом говорит астрология

Кто из знаков зодиака попал в ТОП самых бедных и можно ли исправить ситуацию к лучшему, интересно всем, кто часто оказывается в затруднительном финансовом положении. В принципе, 2022 год обещает финансовую стабильность, но не всем так повезет.

Звезды в год Тигра будут благосклонны не ко всем представителям зодиакального круга, и таких невезучих знаков в 2022 году будет пять. В то же время расстраиваться не стоит, потому что существует всем известная истина: если в чем-то убыток, то в другом обязательно повезет. То есть сложности с финансами еще не означают негатив в других не менее важных сферах, а это и здоровье, и личные отношения, и гармония с окружающим миром.

Почему Весы и Скорпионы оказались самыми бедными в 2022 году

Весы (23 сентября — 22 октября)

В финансовом плане год у Весов окажется достаточно сложным. Одновременно могут прийти в негодность сразу несколько бытовых приборов. Возможны также сложные ситуации с договоренностями, вплоть до их срыва. Могут быть серьезные просчеты, а то и сокращение штатов, под которое попадут Весы. Безусловно, все это сюрпризы неприятные, но унывать некогда, вместо этого следует подумать о других способах дохода. Возможно, новым заработком станет любимое хобби, да и траты свои Весам необходимо пересмотреть, ведь они нередко совершенно бесполезны.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпион в год Тигра слишком увлечется своими личными переживаниями и совсем запустит контроль над финансовым благополучием. А это чревато настолько большими сложностями, что дело может дойти даже до того, что придется и дом продать, и автомобиль, и все свои драгоценности. Скорпион – натура очень пылкая, и страсть его может увлечь настолько, что он просто «потеряет голову» и не заметит, как окажется жертвой денежной авантюры. И опять-таки, паниковать не следует, нужно обратиться к своим верным приятелям — они не допустят такого развития событий. Не зря ведь говорят, что друзья дороже денег.

Почему Стрельцы и Водолеи оказались в топе самых бедных знаков зодиака

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Легкомысленное отношение Стрельца к своей финансовой подушке приведет к образованию огромных дыр в его бюджете. Этот знак зодиака предпочитает жизнь здесь и сейчас, и такие траты, чтобы во всем было комфортно. Такая философия жизни неверна и вносит свои коррективы. Стрельцу следует понять, что не может быть все время хорошо. Белая полоса обязательно сменится черной, и тогда понадобятся денежные запасы, иначе не выжить. А если решить вопрос, взяв кредит или одолжив деньги у кого-либо, сложная ситуация лишь усугубится, и тогда ждет полное банкротство.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Звезды указывают на то, что финансовые сложности подстерегают Водолея в первой половине 2022 года. Далее ситуация стабилизируется, но только если представитель этого знака не станет тратить финансы безрассудно. Если денег стало меньше, то и траты должны снизиться. А если поступать наоборот, Водолей будет банкротом. У этого знака есть нехорошее качество, мешающее его финансовой стабильности, – зависть. И чтобы не понести гигантские финансовые потери, об этом следует помнить и стремиться рассуждать и действовать здраво, а не инстинктивно.

Как Рыбам не попасть в топ самых бедных знаков зодиака

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбам в год Тигра рекомендуется не давать деньги в долг, причем даже родным или остро нуждающимся. Но и отказывать тоже нельзя, иначе крупных ссор не избежать. Можно попросить, чтобы человек подождал некоторое время. На уровне энергетики кредитование может повлиять на Рыб негативно. Даже небольшая сумма, которую они отдадут в долг, закроет денежный поток к ним, а открыть его не так-то просто. Без денег Рыбам придется обходиться довольно долго. Кроме того, в год Тигра они не должны делать покупки, которые потребуют взять какую-то сумму взаймы.

Хоть звезды и «наградили» пять знаков зодиака незавидной судьбой в 2022 году, но такой участи есть возможность избежать. Просто стоит вспомнить о рациональности и экономии, заставив себя действовать благоразумно.