28.01.2022 11:03 Евгений Клочко

Потеряла 3 литра крови: врачи рассказали о состоянии девушки, которую в упор расстрелял нацгвардеец

С самого утра в областную больницу Мечникова в Днепре собираются неравнодушные граждане, чтобы сдать свою крови раненым.

Состояние всех раненых в днепровской стрельбе стабильное, однако медики не делают никаких прогнозов. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на журналистов ТСН.

По их информации, 22-летняя Жанна Шарова, находящаяся в реанимации, пришла в сознание. Она была в самом тяжелом состоянии. Девушка все еще находится под аппаратом ИВЛ, однако ей уже лучше. Боец Нацгвардии Артемий Рябчук в упор расстрелял Жанну, выпустив три пули. Ранение в брюшную полость оказалось самое тяжелое, девушка потеряла около трех литров крови.

"Она открывает глаза, хочет разговаривать. Трубка вентиляционная пока мешает. Она на аппарате, но у нас есть стабилизация и делаем все возможное, чтобы они поправились. Только Жанне перелили 4,5 литра крови. Всем остальным — в сумме 12 литров", — отметил главврач областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

В медицинское учреждение с самого утра собираются десятки жителей Днепра, чтобы сдать кровь для раненых в этой ужасной трагедии. В больнице развернули специальные операционные, чтобы оперативно принять такое количество доноров. Также люди приходят в областную станцию переливания крови.

Напомним, трагедия произошла около 4 часов утра 27 января 2022 года на территории Южного машиностроительного завода, где военнослужащий Нацгвардии открыл огонь из автоматического оружия по своим сосолуживцам и работникам предприятия. В результате 5 человек погибли, среди них одна работница предприятия, еще 5 получили ранения разной степени тяжести.