Под Харьковом спасли скорую с температурящим ребенком (видео)

Спецтранспорт медиков освободили из заноса бойцы 44-й Государственной пожарно-спасательной части.
Днем 27 января возле села Подолы Купянского района медикам скорой помощи понадобилась поддержка спасателей, передает РЕДПОСТ.
На выезде из села медицинский автомобиль на базе микроавтобуса Peugeot сел днищем на снег и забуксовал. В карете скорой находился 4-летний ребенок с сильным жаром. Его вместе с отцом медики госпитализировали в больницу.
О проблеме сообщили на номер «101». Спасатели оперативно выехали по вызову и с помощью автомобиля повышенной проходимости отбуксировали карету скорой помощи на расчищенный участок дороги. Дальше медики двинулись самостоятельно без приключений.
Напомним, 24 января на пути в село Плескачевка Купянского района микроавтобус Peugeot службы 103 застрял в снежных заносах. Автомобиль не доехал до места вызова 2-3 километра. Прибывшие на вызов спасатели ГСЧС на своем автомобиле отвезли фельдшера к больной пациентке, а после оказания помощи вернули к машине.
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