Под Харьковом фельдшер скорой приехал на вызов на автомобиле спасателей (фото)

В Купянском районе спасатели помогли медикам скорой помощи добраться до больного пациента.
Вечером 24 января медикам скорой помощи понадобилась поддержка спасательной службы ГСЧС, передает РЕДПОСТ.
На пути в село Плескачевка Двуречанской общины Купянского района микроавтобус Peugeot службы 103 застрял в снежных заносах. Автомобиль не доехал до места вызова 2-3 километра.
Медики вызвали спасателей. К ним на помощь прибыл дежурный караул 14-й ГПСЧ на пожарно-спасательном автомобиле повышенной проходимости. По прибытию на место спасатели установили, что карета скорой дальше не проедет. Поэтому было решено обеспечить транспортировку фельдшера к больной женщине на автомобиле ГСЧС.
После оказания помощи пожилой пациентке спасатели вернули медика в машину скорой.
Напомним, в течение суток 18 января спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС три раза пришли на помощь водителям, забуксовавшим из-за погодных условий.
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