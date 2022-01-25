25.01.2022 10:06 Рита Парфенова

Под Харьковом фельдшер скорой приехал на вызов на автомобиле спасателей (фото)

В Купянском районе спасатели помогли медикам скорой помощи добраться до больного пациента.

Вечером 24 января медикам скорой помощи понадобилась поддержка спасательной службы ГСЧС, передает РЕДПОСТ.



На пути в село Плескачевка Двуречанской общины Купянского района микроавтобус Peugeot службы 103 застрял в снежных заносах. Автомобиль не доехал до места вызова 2-3 километра.



Медики вызвали спасателей. К ним на помощь прибыл дежурный караул 14-й ГПСЧ на пожарно-спасательном автомобиле повышенной проходимости. По прибытию на место спасатели установили, что карета скорой дальше не проедет. Поэтому было решено обеспечить транспортировку фельдшера к больной женщине на автомобиле ГСЧС.

После оказания помощи пожилой пациентке спасатели вернули медика в машину скорой.

Напомним, в течение суток 18 января спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС три раза пришли на помощь водителям, забуксовавшим из-за погодных условий.