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25.01.2022  10:06   Рита Парфенова

Под Харьковом фельдшер скорой приехал на вызов на автомобиле спасателей (фото)

В Купянском районе спасатели помогли медикам скорой помощи добраться до больного пациента.

Фельдшер скорой приехал на вызов на автомобиле спасателей. Новости Харькова

Вечером 24 января медикам скорой помощи понадобилась поддержка спасательной службы ГСЧС, передает РЕДПОСТ.

На пути в село Плескачевка Двуречанской общины Купянского района микроавтобус Peugeot службы 103 застрял в снежных заносах. Автомобиль не доехал до места вызова 2-3 километра.

Медики вызвали спасателей. К ним на помощь прибыл дежурный караул 14-й ГПСЧ на пожарно-спасательном автомобиле повышенной проходимости. По прибытию на место спасатели установили, что карета скорой дальше не проедет. Поэтому было решено обеспечить транспортировку фельдшера к больной женщине на автомобиле ГСЧС.

После оказания помощи пожилой пациентке спасатели вернули медика в машину скорой.

Напомним, в течение суток 18 января спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС три раза пришли на помощь водителям, забуксовавшим из-за погодных условий.

Фельдшер скорой приехал на вызов на автомобиле спасателей. Новости Харькова

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  скорая, гсчс, харьков
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