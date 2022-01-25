25.01.2022 10:10 Евгений Клочко

ДТП на проспекте Науки: водителя, сбившего подростков, выпустили из СИЗО

Водителя, который сбил на пешеходном переходе двух детей, выпустили из СИЗО под круглосуточный домашний арест.

Об этом корреспонденту РЕДПОСТ сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

По его словам водителю Land Cruiser, подозреваемому в наезде на двух подростков, Киевский районный суд 24 января изменили меру пресечения.

"Водителю была изменена мера пресечения на круглосуточный домашний арест сроком на 60 суток. Экспертиза установила у детей повреждение легкой и средней тяжести. Соотвественно статью переквалифицировали ч. 1 ст. 286.", - отметил Чубенко.

Ранее суд отправил Дмитрия Лысенко под стражу с возможностью выйти под залог в 340,5 тысяч гривен.

Напомним, 11 ноября 2021 года автомобиль Land Cruiser сбил двух несовершеннолетних на пешеходном переходе на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской. В результате аварии травмировались тринадцатилетний парень и девушка.

За рулем автомобиля находился 39-летний мужчина, который в мае 2021 года был приговорен к трем годам лишения свободы за совершение кражи с испытательным сроком на 1 год.