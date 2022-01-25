25.01.2022 09:18 Рита Парфенова

ДТП в Харькове: на Салтовке крепко столкнулись Chevrolet и Volkswagen (видео, фото)

Автомобили получили значительные механические повреждения. Возможно, есть пострадавшие.

Авария произошла утром 25 января возле перекрестка улицы Валентиновской с проспектом Тракторостроителей, передает РЕДПОСТ.



Напротив дома 35/81 по улице Валентиновской столкнулись автомобили Chevrolet и Volkswagen.



По словам очевидцев, Chevrolet ехал по Тракторостроителей со стороны Регионального центра, VW двигался со стороны улицы Светлой в сторону станции метро «Студенческая».





Автомобили получили значительные механические повреждения. Возможно, есть пострадавшие. Также автомобили снесли светофорный объект на пешеходном переходе по улице Валентиновской.





Официальная информация уточняется.



Из-за аварии по улице Валентиновской образовалась автомобильная пробка.