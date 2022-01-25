ДТП в Харькове: на Салтовке крепко столкнулись Chevrolet и Volkswagen (видео, фото)

Автомобили получили значительные механические повреждения. Возможно, есть пострадавшие.
Авария произошла утром 25 января возле перекрестка улицы Валентиновской с проспектом Тракторостроителей, передает РЕДПОСТ.
Напротив дома 35/81 по улице Валентиновской столкнулись автомобили Chevrolet и Volkswagen.
По словам очевидцев, Chevrolet ехал по Тракторостроителей со стороны Регионального центра, VW двигался со стороны улицы Светлой в сторону станции метро «Студенческая».
Автомобили получили значительные механические повреждения. Возможно, есть пострадавшие. Также автомобили снесли светофорный объект на пешеходном переходе по улице Валентиновской.
Официальная информация уточняется.
Из-за аварии по улице Валентиновской образовалась автомобильная пробка.
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