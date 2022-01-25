    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия ДТП в Харькове: на Салтовке крепко столкнулись Chevrolet и Volkswagen (видео, фото)
25.01.2022  09:18   Рита Парфенова

ДТП в Харькове: на Салтовке крепко столкнулись Chevrolet и Volkswagen (видео, фото)

Автомобили получили значительные механические повреждения. Возможно, есть пострадавшие.

ДТП Харьков: на Салтовке разбились Chevrolet и Volkswagen

Авария произошла утром 25 января возле перекрестка улицы Валентиновской с проспектом Тракторостроителей, передает РЕДПОСТ.

Напротив дома 35/81 по улице Валентиновской столкнулись автомобили Chevrolet и Volkswagen.

По словам очевидцев, Chevrolet ехал по Тракторостроителей со стороны Регионального центра, VW двигался со стороны улицы Светлой в сторону станции метро «Студенческая».

Автомобили получили значительные механические повреждения. Возможно, есть пострадавшие. Также автомобили снесли светофорный объект на пешеходном переходе по улице Валентиновской.

ДТП Харьков: на Салтовке разбились Chevrolet и Volkswagen



Официальная информация уточняется.

Из-за аварии по улице Валентиновской образовалась автомобильная пробка.

Тэги:  дтп, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.01 Криминал и происшествия ДТП на проспекте Науки: водителя, сбившего подростков, выпустили из СИЗО 24.01 Криминал и происшествия Тысячи людей застряли в сугробах: снегопады парализовали движение в Турции (видео) 24.01 Криминал и происшествия В Харьковской области грузовик сбил мужчину
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 