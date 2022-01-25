    
Главная Новости Харькова Образование Коронавирус: школы под Харьковом перешли на дистанционку
25.01.2022  08:43   Рита Парфенова

Коронавирус: школы под Харьковом перешли на дистанционку

Учеников Змиевской общины в Харьковской области отправили на дистанционное обучение.

Школы Змиевской общины перешли на дистанционку. Новости Харькова

Местная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС Змиевского горсовета приняла решение перевести отдельные заведения общего среднего образования Змиевской территориальной общины переведены на дистанционную форму обучения, передает РЕДПОСТ.

В сообщении мэрии Змиева говорится, что дистанционное обучение вводится с 25 января по 4 февраля в связи с повышением уровня заболеваемости среди учащихся и работников.

Перейдут следующие коммунальные заведения:

  • Змиевской лицей № 1 им.З.К.Слюсаренко,
  • Змиевская СОШ I-III ст. им. И.П. Вилка,
  • Змиевская СОШ I-III ст. им. Г.И. Ковтуна
  • Первомайская СОШ I-III ст.,
  • Тарановская СОШ I-III ст. им. Героев-Широнинцев,
  • Соколовская ООШ I-III ст. О. Яроша,
  • Бирковская ООШ I-III ст.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 24 января.


 

Источник:   Горсовет Змиева
 Тэги:  дистанционное обучение, коронавирус, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.01 Образование Под Харьковом школы ушли на "дистанционку": причины 22.10 Образование Украинских студентов рекомендуют отправить на дистанционное обучение 21.09 Образование Коронавирус в Харькове: уйдут ли школы на дистанционку (официальная информация)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 