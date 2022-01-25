Коронавирус: школы под Харьковом перешли на дистанционку

Учеников Змиевской общины в Харьковской области отправили на дистанционное обучение.
Местная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС Змиевского горсовета приняла решение перевести отдельные заведения общего среднего образования Змиевской территориальной общины переведены на дистанционную форму обучения, передает РЕДПОСТ.
В сообщении мэрии Змиева говорится, что дистанционное обучение вводится с 25 января по 4 февраля в связи с повышением уровня заболеваемости среди учащихся и работников.
Перейдут следующие коммунальные заведения:
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