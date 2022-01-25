25.01.2022 08:43 Рита Парфенова

Коронавирус: школы под Харьковом перешли на дистанционку

Учеников Змиевской общины в Харьковской области отправили на дистанционное обучение.





Местная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС Змиевского горсовета приняла решение перевести отдельные заведения общего среднего образования Змиевской территориальной общины переведены на дистанционную форму обучения, передает РЕДПОСТ.



В сообщении мэрии Змиева говорится, что дистанционное обучение вводится с 25 января по 4 февраля в связи с повышением уровня заболеваемости среди учащихся и работников.

Перейдут следующие коммунальные заведения:

Змиевской лицей № 1 им.З.К.Слюсаренко,

Змиевская СОШ I-III ст. им. И.П. Вилка,

Змиевская СОШ I-III ст. им. Г.И. Ковтуна

Первомайская СОШ I-III ст.,

Тарановская СОШ I-III ст. им. Героев-Широнинцев,

Соколовская ООШ I-III ст. О. Яроша,

Бирковская ООШ I-III ст.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 24 января.





