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25.01.2022  08:25   Рита Парфенова

В шести районах Харькова отключат холодную воду 25 января. Список адресов

В части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Киевский район:

  • б-р Мира, 1 (п. №1, стояк) до 20:00 25 января.

Московский район:

  • ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 34-б (п. №3, стояк), 50 (п. №4, стояк),
  • пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 59 (п. №1, стояк) до 17:00 25 января.

Немышлянский район:

  • ул. Маршала Рыбалко, 46 (п. №2, спаренный стояк),
  • шоссе Салтовское, 260 (п. №1, стояк) до 17:00 25 января.

Слободской район:

  • пр. Героев Сталинграда, 5 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 25 января.

Холодногорский район:

  • ул. Озерянская (Муранова), 37 до 20:00 25 января.

Шевченковский район:

  • ул. 23 Августа, 40 (п. №2, стояк),
  • пр. Науки (Ленина), 26 (стояк) до 20:00 25 января.

Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 24 января было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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