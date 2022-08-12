12.08.2022 17:00 Дмитрий Колоней

Мы разрабатываем программу, чтобы обучать детей в игровой форме, - Ігор Терехов

Про це мер Харкова Ігор Терехов розповів в ефірі національного телемарафону.



Мы разрабатываем программу, чтобы обучать детей в игровой форме, - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ , за словами Харківського міського голови в ефірі національного телемарафону, 1 вересня 2022 року, з метою безпеки дітей, школи не відкриють, і навчання проходитиме дистанційно. За його словами, педагоги зараз зайняті тим, щоби розробити цікаву програму навчання для школярів початкових класів.

««Российский агрессор украл у детей и родителей важный день, потому что 1 сентября остается в памяти на всю жизнь. Тем не менее, мы разрабатываем программу, чтобы обучать детей, возможно, в игровой форме»», – повідомив мер Харкова.

Також, за його словами, поки Харків зазнає обстрілів, у місті не відкриватимуть дитячі садки.