12.08.2022 16:45 Віталій Хінєвіч

НМТ в Україні: відкрито реєстрацію на спеціальну сесію

Вступники, які не мали можливості зареєструватися для участі в тестуванні в основний і додатковий періоди, матиму змогу це зробити з 12 до 15 серпня 2022 року.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на МОН України.

Повідомляється, що необхідно створити реєстраційну картку,бланк якої автоматично формується із використанням спеціального сервісу « Зареєструватися », розміщеного на вебсайті УЦОЯО.

Сформувати комплект документів, що містить оформлену реєстраційну картку, копію паспорта, копію документа про повну загальну середню освіту (за потреби медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання за формою № 086-3/о), і надіслати його до того регіонального центру оцінювання якості освіти, адресу якого зазначено в контрольно-інформаційному листі, сформованому разом із реєстраційною карткою.

Якщо немає змоги скористатися засобами поштового зв’язку, документи можна надіслати на електронну адресу відповідного регіонального центру, вказану в реєстраційному повідомленні. У темі листа потрібно зазначити своє прізвище, а також вказати, що це реєстраційні документи.

Вступники, які під час основного чи додаткового періодів реєстрації сформували реєстраційні картки на сайті Українського центру і надіслали документи до відповідного регіонального центру, однак з тих чи тих причин не змогли підтвердити своєї участі в НМТ, повторно не реєструються, а з 25 до 30 серпня підтверджують бажання склалати тестування у спеціальну сесію.

Нагадаємо, НМТ сертифікат можна перевірити на достовірність.