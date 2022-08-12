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12.08.2022  16:27   Дмитрий Колоней

Комуналка: коли за неї можна не платити

За яких умов громадяни України можуть не оплачувати певні комунальні послуги. пояснили фахівці.

Якповідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на OBOZREVATEL за інформацією гарячої лінії уряду, українці за певних умов можуть не оплачувати деякі чи всі комунальні послуги. Наприклад, з довідкою у разі відсутності вдома понад 30 днів варто звернутися до постачальника комунальної послуги. Це норма закону, яка вже давно існує. Передбачено у ч. 1 ст. 7 Закону "Про житлово-комунальні послуги".
 

Якщо щонайменше 30 днів не проживаєте у своїх квартирах та будинках, можна не платити:

  • за воду, якщо немає лічильника;
  • за газ, якщо немає лічильника.
Якщо ж у вас є лічильник, ви щомісяця повинні подавати покази, а якщо покази цього місяця відповідають показам минулого, то борг не нараховуватимуть. Така норма закону не стосується опалення, плати за утримання будинку та прибудинкової території.
 

Якщо будинок чи квартиру зруйнували.

  • борги списуються 
  • про факт руйнування житла треба повідомити поліцію. Цей документ дозволить надалі розраховувати розмір збитків, щоб добиватися компенсації.

 

Якщо підприємство не надає послуги,

  • суми у платіжках можуть перерахувати.
  • ви маєте право скласти скаргу за участю кількох сусідів, вказати комунальну послугу, яка не виконується в повному обсязі, та надіслати виконавцю письмову скаргу. За законом він зобов'язаний її вивчити й провести перерахунок. Якщо перерахунку немає, можна вимагати перерахунку через суд.
 
 
 
Источник:   OBOZREVATEL
 Тэги:  коммуналка, оплата, украина
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