12.08.2022 16:27 Дмитрий Колоней

Комуналка: коли за неї можна не платити

За яких умов громадяни України можуть не оплачувати певні комунальні послуги. пояснили фахівці.

Якповідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на OBOZREVATEL за інформацією гарячої лінії уряду, українці за певних умов можуть не оплачувати деякі чи всі комунальні послуги. Наприклад, з довідкою у разі відсутності вдома понад 30 днів варто звернутися до постачальника комунальної послуги. Це норма закону, яка вже давно існує. Передбачено у ч. 1 ст. 7 Закону "Про житлово-комунальні послуги".

Якщо щонайменше 30 днів не проживаєте у своїх квартирах та будинках, можна не платити:

за воду, якщо немає лічильника;

за газ, якщо немає лічильника.

Якщо ж у вас є лічильник, ви щомісяця повинні подавати покази, а якщо покази цього місяця відповідають показам минулого, то борг не нараховуватимуть. Така норма закону не стосується опалення, плати за утримання будинку та прибудинкової території.

Якщо будинок чи квартиру зруйнували.

борги списуються

про факт руйнування житла треба повідомити поліцію. Цей документ дозволить надалі розраховувати розмір збитків, щоб добиватися компенсації.

Якщо підприємство не надає послуги,

суми у платіжках можуть перерахувати.

ви маєте право скласти скаргу за участю кількох сусідів, вказати комунальну послугу, яка не виконується в повному обсязі, та надіслати виконавцю письмову скаргу. За законом він зобов'язаний її вивчити й провести перерахунок. Якщо перерахунку немає, можна вимагати перерахунку через суд.