12.08.2022 16:27 Дмитрий Колоней
Комуналка: коли за неї можна не платити
За яких умов громадяни України можуть не оплачувати певні комунальні послуги. пояснили фахівці.
Якповідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на OBOZREVATEL за інформацією гарячої лінії уряду, українці за певних умов можуть не оплачувати деякі чи всі комунальні послуги. Наприклад, з довідкою у разі відсутності вдома понад 30 днів варто звернутися до постачальника комунальної послуги. Це норма закону, яка вже давно існує. Передбачено у ч. 1 ст. 7 Закону "Про житлово-комунальні послуги".
Якщо щонайменше 30 днів не проживаєте у своїх квартирах та будинках, можна не платити:
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за воду, якщо немає лічильника;
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за газ, якщо немає лічильника.
Якщо ж у вас є лічильник, ви щомісяця повинні подавати покази, а якщо покази цього місяця відповідають показам минулого, то борг не нараховуватимуть. Така норма закону не стосується опалення, плати за утримання будинку та прибудинкової території.
Якщо будинок чи квартиру зруйнували.
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борги списуються
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про факт руйнування житла треба повідомити поліцію. Цей документ дозволить надалі розраховувати розмір збитків, щоб добиватися компенсації.
Якщо підприємство не надає послуги,
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суми у платіжках можуть перерахувати.
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ви маєте право скласти скаргу за участю кількох сусідів, вказати комунальну послугу, яка не виконується в повному обсязі, та надіслати виконавцю письмову скаргу. За законом він зобов'язаний її вивчити й провести перерахунок. Якщо перерахунку немає, можна вимагати перерахунку через суд.
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