07.12.2022 10:47 Рита Парфенова

Харківводоканал звернувся до харків'ян, які повертаються до міста

На підприємстві поінформували, як врегулювати питання оплати комунальних послуг харків'янам, які повертаються до міста

Про це повідомив заступник директора департаменту збуту по роботі з абонентами фізичними особами Сергій Рязанцев, передає РЕДПОСТ.



«Якщо у вас виникли будь-які питання щодо оплати послуг водопостачання та водовідведення, які надає наше підприємство, ви можете звернутися до абонентного відділу свого району проживання. Проконсультуватися можливо, як по телефону так і при відвідуванні. Наші абонентні відділи працюють з 8 до 17години, крім суботи та неділі. Обідня перерва з 12 години до 12:45. Пред'явити потрібно паспорт та код. Якщо житло вам не належить – візьміть довіреність, також якщо не встигли переоформити особливий рахунок, то документ на володіння помешканням. Принесіть також довідку ВПО або підтвердження про перетин кордону від прикордонної служби. Коли є якісь інші документи, бажано також надати їх», - відзначив Сергій Рязанцев.



За його словами, на підприємстві є бомбосховища, куди у разі повітряної тривоги абоненти зможуть пройти, щоб перечекати у безпечному місці.



Нагадуємо, що на період з 24 лютого до 30 травня 2022 року було ухвалено рішення про застосування пільг для споживачів і всі нарахування за цей період не підлягають сплаті.