19.03.2022 13:29 Евгений Клочко

В Холодногорском районе Харькова восстановили холодное водоснабжение

Аварийные бригады КП «Харьковводоканал» оперативно устранили повреждение на трубопроводе холодного водоснабжения в Холодногорском районе.



city.kharkov.ua

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на начальника службы внешних водопроводных сетей Холодногорского района Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Александр Сирко.

По его словам, аварийные бригады выехали на место сразу после получения заявки, локализовали протекание и полносьтю восстановили водоснабжение.

Александр Сирко сообщил, что ситуация в городе остается сложной, взрывы повреждают объекты предприятия, и, соответственно, поступает много заявок от абонентов. На все обращения стараются реагировать своевременно и оперативно.

«Делаем все быстро, качественно и надежно. Нам поставили задачу обеспечить харьковчан водой, и мы ее выполняем», - подчеркнул начальник районной службы внешних водопроводных сетей.

По информации диспетчерской службы Комплекса «Харьковводоснабжение», вчера, 18 марта, аварийные бригады выполнили ремонтные работы на сетях в Основянском, Шевченковском, Московском, Немышлянском, Новобаварском районах. Кроме того, в Киевском и Слободском районах восстановили смотровые колодцы.