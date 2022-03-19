Коммунальные предприятия Харькова развозят гуманитарку горожанам (фото)

В Харькове продолжается доставка гуманитарной помощи во все районы города усилиями работников коммунальных предприятий.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского горсовета.
В частности КП «Харьковские тепловые сети» продолжает снабжать харьковчан не только теплом, но и гуманитарной помощью. Автомобили предприятия, развозящие медикаменты, продукты питания, памперсы для детей и т.д., можно увидеть во всех районах Харькова.
Также обеспечением гуманитарной помощью жителей Харькова начали сотрудники Коммунального предприятия «Муниципальная компания обращения с отходами» совместно с ОО «Добра воля». Первая партия гуманитарной помощи доставлена людям, скрывающимся от российской агрессии в бомбоубежищах и метро, а также временно находящихся в приютах для беженцев.
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