19.03.2022 11:30 Рита Парфенова

Коммунальные предприятия Харькова развозят гуманитарку горожанам (фото)

В Харькове продолжается доставка гуманитарной помощи во все районы города усилиями работников коммунальных предприятий.





Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского горсовета.



В частности КП «Харьковские тепловые сети» продолжает снабжать харьковчан не только теплом, но и гуманитарной помощью. Автомобили предприятия, развозящие медикаменты, продукты питания, памперсы для детей и т.д., можно увидеть во всех районах Харькова.





Также обеспечением гуманитарной помощью жителей Харькова начали сотрудники Коммунального предприятия «Муниципальная компания обращения с отходами» совместно с ОО «Добра воля». Первая партия гуманитарной помощи доставлена людям, скрывающимся от российской агрессии в бомбоубежищах и метро, а также временно находящихся в приютах для беженцев.





