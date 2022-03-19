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19.03.2022  11:06   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 19 марта

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 8 случаев заражения коронавирусом в Харькове.


Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 29 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 306 407 человек. Выздоровело 267 743 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 31 718 человек.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в пяти районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Лозовском районе: за сутки диагноз подтвердился у 12 человек. 9 человек заболели в Харьковском районе (в том числе 8 в Харькове), 6 – в Изюмском, по 1 – в Богодуховском и Купянском районах.

Новые случаи заражения коронавирусом лабораторно зарегистрированы в Харьковской области на 19 марта 2022 года.


Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 17 марта.

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Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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