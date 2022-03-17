17.03.2022 11:20 Евгений Клочко

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 17 марта

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 3 случая заражения коронавирусом в Харькове.



Редпост

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 30 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 306 343 человек. Выздоровело 266 987 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 32 423 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Богодуховском районе: за сутки диагноз подтвердился у 23 человека. 3 человека заболели в Лозовском районе, 4 – в Харьвоском районе (в том числе 3 - в Харькове).





Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 16 марта.

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