Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 16 марта

За прошедшие сутки официально зарегистрирован 14 случаев заражения коронавирусом в Харькове.
Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 30 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 306 313 человек. Выздоровело 266 647 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 32 740 человек.
За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 15 человека (в том числе у 14 жителей города Харькова). 3 человека заболели в Изюмском районе, 5 – в Лозовском, 4 – в Богодуховском, 3 – в Чугуевском.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 23 февраля.
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