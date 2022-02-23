23.02.2022 09:50 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 23 февраля

За прошедшие сутки официально зарегистрирован 361 случай заражения коронавирусом в Харькове.



Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 767 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 304 877 человек. Выздоровело 258 759 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 39 275 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 421 человека (в том числе у 361 жителя города Харькова). 87 человек заболели в Изюмском районе, 79 – в Красноградском, 66 – в Лозовском, 44 – в Богодуховском, 38 – в Купянском, 32 – в Чугуевском.





Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 22 февраля.

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