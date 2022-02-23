23.02.2022 10:06 Евгений Клочко

Новые транспортные развязки: в Харькове начнут реализацию запланированных проектов

В Харькове продолжается работают над реконструкцией дорожно-транспортной сети и занимаются строительством новым транспортных развязок.



Новые транспортные развязки: в Харькове начнут реализацию запланированных проектов



Об этом 22 февраля заявил Игорь Терехов после аппаратного совещания в городском совете, сообщает РЕДПОСТ

Он отметил, что количество транспорта в городе ежедневно увеличивается, и реконструкция дорожно-транспортной сети является важной мерой предотвращения заторов на дорогах Харькова. Поэтому с наступлением устойчивой теплой погоды в городе приступят в реализации ранее разработанных проектов.

«Мы делаем пробивку через «Барабашово», выходим на расширение спуска Веснина и участка от ул. Сумской до ул. Мироносицкой. То есть мы полностью делаем транспортную артерию города Харькова, которая будет связывать центральную часть города с Салтовкой. Сегодня это жизненная необходимость. В городе очень много транспорта, который постоянно добавляется. Я не хочу, чтобы Харьков был в заторах», - подчеркнул городской голова.

Напомним, строительство новой дороги, которая соединит ул. Шевченко и пр. Юбилейный, началось 20 июля 2022 года в районе ст. м. «Киевская». Протяженность всей дороги - около 2,2 км.

Ранее Игорь Терехов заявлял, что проект многоярусной развязки очень необходим Харькову, поскольку она позволит разгрузить дороги, связывающие Салтовку с центральной частью города.