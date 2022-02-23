23.02.2022 10:10 Виталий Хиневич

В Украинских школах детей будут учить безопасной езде на велосипеде

Программа разработана с учетом опыта европейских стран.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Корреспондент".

Сообщается, что в создании образовательной программы принимали сотрудники патрульной полиции, директора школ, педагоги и велоактивисты из разных городов Украины.

По словам координатора проекта Ангелины Гусар, программа безопасности движения на велосипеде будет касаться учеников 1-12 классов. В рамках новой дисциплины будут предоставлены дополнительные факультативные часы.

Кроме этого отмечается, что программа обучения езды на велосипеде является составной частью национальной кампании "На велосипеде в школу" в рамках проекта "Внедрение образования по безопасности движения на велосипеде в украинских школах".

Новая образовательная программа позволит обезопасить школьников во время езды на велосипеде и сократит количество ДТП на дорогах страны.

В рамках программы в 15 школах из 12 разных областей Украины, отобранных по результатам открытого конкурса, будут установлены современные крытые велопарковки, учебные заведения получат наборы велоинструментов и обучающие велосипеды со шлемами.

Кроме этого, министр цифровой трансформации Михаил Федоров намерен трансформировать уроки информатики в школах и ввести уроки по предпринимательству.

Менять программу учебного процесса начнут уже в этом году.

Напомним, парламентарии намерены ввести обязательную проверку на наличие алкоголя и наркотиков в крови у участников ДТП с погибшими или травмированными. На данный момент такой вариант освидетельствования проводится на усмотрение полиции. Нововведения связаны со значительным количеством аварий на дорогах Украины, а также с возрастанием процента травмированных и погибших.