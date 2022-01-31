31.01.2022 10:40 Виталий Хиневич

В Украине намерены изменить правила оформления ДТП

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который изменит процедуру оформления дорожно-транспортного происшествия.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Skeptic".

Сообщается, что парламентарии намерены ввести обязательную проверку на наличие алкоголя и наркотиков в крови у участников ДТП с погибшими или травмированными. На данный момент такой вариант освидетельствования проводится на усмотрение полиции. Нововведения связаны со значительным количеством аварий на дорогах Украины, а также с возрастанием процента травмированных и погибших.

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Кроме того, законопроектом вносятся изменения в закон «Об экстренной медицинской помощи», что позволит проводить такое исследование в отделениях неотложной медицинской помощи многопрофильных больниц.