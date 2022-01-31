31.01.2022 10:08

Подробности ДТП со скорой помощью в Харькове

В аварии пострадал пассажир - врач автомобиля скорой помощи.

В пресс-службе Патрульной полиции рассказали подробности дорожно-транспотрного происшествия с автомобилем скорой помощи в Харькове, передает РЕДПОСТ.



30 января около 20:10 на улице Кооперативной, 10 столкнулись автомобили BMW и автомобиль скорой помощи Renault.



Патрульные сообщили, что в ДТП есть пострадавшие: врач из автомобиля Renault получил травму. Его госпитализировали в больницу.



Напомним, появилось видео момента ДТП. На кадрах видно, как скорая едет по ул. Кооперативной, а в это время с Костюринского переулка выезжает BMW.