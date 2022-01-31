31.01.2022 10:02 Евгений Клочко

Китайский Новый 2022 год: приметы и табу праздника

В ночь с 31 января на 1 февраля 2022 году в Китае будут отмечать Новый год. По китайскому гороскопу этот год принадлежит Водяному Тигру. Традиционные гулянья будут проходить 16 дней и завершатся праздником Фонарей 15 февраля. Праздник имеет свои традиции и приметы.

Приметы на китайский Новый год

Согласно восточным обычаям, каждый праздник имеет свои особенные обряды и традиции, которые помогут привлечь в дом удачу и счастье в личную жизнь. Это касается и Нового года по восточному календарю, который в 2022 году наступит 1 февраля.

Приметы Нового года:

за 3 дня до праздника дом следует тщательно очистить от грязи и ненужных вещей. Это позволит удаче войти в него без препятствий;

до полуночи все окна и двери в доме следует закрыть, по мнению китайцев, так из дома не уйдут удача и успех, а зло не сможет войти;

дом нужно украсить фонариками красного цвета, а на стол обязательно ставят пару красных свечек. Красный в Китае – это цвет благополучия, процветания и энергии, что способен изгнать злых духов.

Обязательной частью празднования Нового года считается традиция запускать фейерверки и петарды. Этим китайцы отпугивают злых духов, которые населяют Землю. Чем ярче будет празднование, тем меньше проблем будет в новом году.

Табу и запреты Нового года по восточному календарю

Китайцы очень суеверный народ. Они считают, что нарушение определенных правил может негативно сказаться на жизни отдельного человека или всех членов семьи.

Запреты на китайский Новый год:

1 февраля в Китае запрещено пользоваться острыми колюще-режущими предметами;

праздничный стол нельзя ставить в спальне, это может привести к болезням владельцев дома и гостей;

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в период празднования Нового года под табу попало использование слов с отрицательной частицей «не» и слова «четыре». Нарушение этих запретов может призвать беду и смерть;

за праздничным столом нельзя говорить о недугах, иначе со словами можно привлечь их в свою жизнь.

В Китае существует традиция в Новый год приносить жертвоприношения своим умершим предкам. Это может быть посещение могил умерших родственников, или традиция ставить дополнительную посуду на праздничный стол, тем самым показывая, что их души тоже принимают участие в застолье. Они, по мнению китайцев, защищают своих живых родных от нечистой силы и злых духов.

Традиции празднования Нового года в Китае

Китайцы верят: то, что вы сделаете в начале нового года, повлияет на вашу удачу в наступающем году. Если вы не будете ложиться спать в канун китайского Нового года (31 января 2022 года) и пожелаете добра своей семье и друзьям, после того, как часы пробьют 12, то все пожелания обязательно сбудутся.

В Новый год в Китае детям и пожилым людям принято дарить подарки в красных пакетах. Китайцы верят, что это поможет отогнать неудачу (демон Нянь) и привлечь успех и счастье в свою жизнь.

Во время празднования Нового года по восточному календарю жители Поднебесной устанавливают яркие украшения домов и улиц. Праздник следует проводить в кругу семьи. За новогодним столом собираются несколько поколений семьи, предновогодний ужин называют «ужином воссоединения».