30.01.2022 18:12 Евгений Клочко

Как загадать желание на китайский Новый год 2022, чтобы оно сбылось

В феврале наступает китайский Новый год 2022. Это событие используют для улучшения благосостояния, поэтому можно загадывать желания. Привлечь достаток и успех возможно с помощью предметов, которые увеличат энергию в нужной сфере жизни.

Как загадывать желание на китайский Новый 2022 год

Новый год встретили уже большинство людей, но в Китае такое событие только наступает. Они ожидают прихода Водяного Тигра. Это особое время, когда появляется энергия роста и развития. Поэтому загадывать желание в китайский Новый 2022 год – значит ожидать улучшения в жизни.

Обряды направлены на то, чтобы улучшить свое благосостояние или достичь желаемого. Усиливают силу мысли некоторые предметы. Для этого можно использовать свечи. После захода солнца нужно на ней написать, или чем-то нацарапать желание, затем поджечь. Оставить свечу догорать до конца. В зависимости от направления желаемого, свеча должна иметь разный цвет:

красная – на любовь;

зеленая – для денег;

белая – достичь совершенства;

желтая – духовный рост, знания, прозорливость, динамика;

синяя – преданность, жизнь, стабильность.

Огонь свечи принесет еще больше энергии, если ее поставить в секторе, который отвечает за определенную сферу жизни.

По древней традиции в Китае принято на Новый год подавать на стол пельмени. Они символизируют достаток, потому что напоминают монетки для исполнения желаний. В пельмени можно положить орешек, но не деньги. Можно приготовить блины, сделав их с различной начинкой. Показывая разнообразие блюд, можно заручиться поддержкой Тигра на будущий год.

Как загадать желание на китайский Новый 2022 год с помощью мандаринов и апельсинов

В Китае существует древний обряд, проводимый в Новый год для привлечения удачи. Для этого используются мандарины. Есть несколько способов их применения. Всегда хочется знать, исполнится ли задуманное. Сосредоточившись на желании, нужно взять первый попавшийся мандарин в руку и очистить его. Необходимо узнать, сколько у него долек. Если выпало четное число, то скоро желание сбудется, если нет – то ему не суждено исполниться. Хотя даже в этом можно найти позитив.

Скорее всего вселенная подготовила другой вариант развития событий в жизни, и он будет лучше загаданного. Чтобы задуманное быстрее свершилось, семена мандарина можно посадить в землю и дождаться всходов.

Апельсины на китайский Новый год закатывают в дом, и это стало традицией, чтобы улучшить жизнь. Нужно взять 9 штук, затем через порог закатить их в дом. Потом в помещение заходит сам хозяин или хозяйка. Нужно сказать: «Да прибудет изобилие и процветание в моем доме». Пусть апельсины полежат там, куда докатились, 3 дня. Потом их можно съесть, к тому же они могут быть использованы в качестве угощения для друзей и родных.

Как вариант, есть похожий обряд с мандаринами. Нужно взять 108 штук, и также через порог закатить их в дом. Такое действие вызывает положительные эмоции, что увеличивает шансы исполнения желаний.

Загадывать желания на Новый год нужно от чистого сердца, и они должны нести положительный характер. Нельзя желать кому-то зла, потому что неизвестно, как его Вселенная услышит. Чтобы отогнать негатив и зло, в Китае принято шумно встречать Новый год. Это повелось со времен далекой старины, когда в печку клали бамбуковые ветки, которые трещали. Поэтому когда цивилизация развивалась, их заменили на хлопушки и салюты. А в небо запускают фонарики и шары со своими желаниями.