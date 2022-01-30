30.01.2022 17:37 Евгений Клочко

Впервые в Украине заработали 15 энергоблоков атомных станций

Впервые в своей истории 15 энергоблоков украинский атомных электростанций заработали одновременно.

Об этом пишет РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу государственного предприятия "Энергоатом".

30 января в 5:45 4-й энергоблок Ровенской атомной электростанции подключили к электросети после завершения планово-предупредительного ремонта и перегрузки ядерного топлива. На предприятии отмечают, что на данный момент продолжается набор мощности.

"Замечаний к работе основного оборудования работающих энергоблоков и персонала АЭС нет, оборудование функционирует в заданном режиме. Впервые за всю историю атомной энергетики Украины ГП НАЭК "Энергоатом" работает со всеми 15 энергоблоками одновременно", — сообщили в "Энергоатоме".

Стоит отметить, что с декабря 2021 года компания работала 14-ю энергоблоками из 15-ти, обеспечивая стабильное прохождение осенне-зимнего периода.

Напомним, 28 января 2022 года в свой первый рейс из Одессы в Антарктиду отправился флагман украинского научного флота – научно-исследовательское судно «Ноосфера». Для Украины это стало датой возвращения в исследования Южного океана после 20-летнего перерыва.