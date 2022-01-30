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30.01.2022  17:37   Евгений Клочко

Впервые в Украине заработали 15 энергоблоков атомных станций

Впервые в своей истории 15 энергоблоков украинский атомных электростанций заработали одновременно.

15 энергоблоков АЭС заработали в Украине
 
Об этом пишет РЕДПОСТ со ссылкой на  пресс-службу государственного предприятия "Энергоатом".
 
30 января в 5:45 4-й энергоблок Ровенской атомной электростанции подключили к электросети после завершения планово-предупредительного ремонта и перегрузки ядерного топлива. На предприятии отмечают, что на данный момент продолжается набор мощности.
 
 
"Замечаний к работе основного оборудования работающих энергоблоков и персонала АЭС нет, оборудование функционирует в заданном режиме. Впервые за всю историю атомной энергетики Украины ГП НАЭК "Энергоатом" работает со всеми 15 энергоблоками одновременно", — сообщили в "Энергоатоме".
 
 
Стоит отметить, что с декабря 2021 года компания работала 14-ю энергоблоками из 15-ти, обеспечивая стабильное прохождение осенне-зимнего периода.
 
Напомним, 28 января 2022 года в свой первый рейс из Одессы в Антарктиду отправился флагман украинского научного флота – научно-исследовательское судно «Ноосфера». Для Украины это стало датой возвращения в исследования Южного океана после 20-летнего перерыва.
 
Источник:   Энергоатом
 Тэги:  аэс, электричество, харьков
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