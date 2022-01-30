30.01.2022 17:01 Валерия Кононова

В статистике утонувших подо льдом +1: как обезопасить себя и что делать в экстренной ситуации

По состоянию на 15 января на водных объектах погибло 17 человек, двое из них – дети.

В Днепре на пляже двое подростков ушли под лёд, одного из них, к сожалению, нашли уже мертвым.

А 29 января корреспондент РЕДПОСТ стал свидетелем того, как на лёд реки Харьков недалеко от автовокзала на Центральном рынке точно также пытались спуститься на лёд двое подростков. Благо, смелости им не хватило.

Выходят на лёд не только подростки, это часто делают и дети, желающие поиграть, и взрослые, желающие порыбачить. Все может пройти гладко, если придерживаться нескольких правил:

Не выходите на лёд, толщина которого меньше 7 сантиметров. Если вы не знаете, не можете определить толщину льда – не становитесь на него.

Не собирайтесь на льду группой людей в одной точке. Выходить на лёд группами можно лишь при толщине 15 см, а также расстоянии в 5 метров между передвигающимися. Кататься на коньках можно в случае, если толщина более 25 см.

Не выходите на лёд в месте соединения речек, там, где в лёд вмерзла палка, бревно или любой другой предмет.

Не выходите на лёд, который имеет различный цвет, это может свидетельствовать о том, что он тает.

Помните, что под снегом лёд всегда тоньше, а потому не стоит на него становиться.

Лучше проверить лёд, ударив по нему палкой. Если появится вода – выходить на лёд запрещено!

Про особые правила поведения для тех, кто увлекается рыбалкой, в дополнение к основным напоминает ГСЧС:

Если вы рыбачите долго и в разных лунках, помните, что расстояние между ними должно быть не меньше 5 метров.

Стоит иметь с собой пару гвоздей, верёвку длинной 20 метров. Верёвка должна быть с петлёй на одной конце, грузом – на другом. Вес груза – около полкилограмма. Так будет проще выбраться в случае падения под лёд.

Обязательно берите с собой телефон.

В случае, если человек таки провалился под лёд, стоит помнить о следующих правилах:

Необходимо держаться на плаву и стараться не уйти под воду с головой.

Зовите на помощь.

Стоит пытаться выбраться самостоятельно. Для этого необходимо ложиться грудью на лёд, широко раскинув руки и, попытавшись использовать опорную точку тела, достать из воды ноги.

Когда удастся выбраться, перекатывайтесь в ту сторону, с которой вы пришли, поскольку лёд там уже точно выдерживает ваш вес.

Самое главное – не поддаваться панике.

Если вы стали свидетелем того, что человек упал в воду и готовы помочь ему, алгоритм действий следующий:

При возможности – позвать на помощь. Оценить, как далеко человек и сможете ли вы ему помочь. Найти предмет, который сможете дать ему, чтобы вытащить из воды. Крикните, что идете на помощь, чтобы успокоить потерпевшего. К полынье приближайтесь исключительно ползком. Подав найденный предмет, вытащите человека из воды и точно также ползком вернитесь с ним на берег. При возможности, переоденьте человека в сухую одежду, сделайте массаж конечностей, окажите первую медицинскую помощь. Ни в коем случае не давайте пострадавшему спиртное и доставьте его, как можно быстрее, в теплое помещение.

Напомним, 23 декабря под мостом реки Харьков в районе Светового фонтана на Гимназической набережной провалились под лед двое мужчин