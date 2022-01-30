30.01.2022 16:22 Евгений Клочко

На 86-году жизни скончался Леонид Куравлев

Народный артист РСФСР скончался на 86-м году жизни в Москве. В начале января его госпитализировали с пневмонией, а затем перевели в хоспис.

О смерти Леонида Куравлева сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Союз кинематографистов . Народному артисту РСФСР было 85 лет.

В начале января Куравлева госпитализировали в больницу, где актеру сделали тест на коронавирус. Он показал отрицательный результат. Тогда врачи стали лечить его от пневмонии.

Спустя две недели пневмонию у артиста вылечили, но в итоге ему присвоили паллиативный статус и решили перевести в хоспис.

Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве. В 1955 году он поступил на актерское отделение ВГИКа. Дебют Куравлева в кино состоялся во время учебы — он сыграл в фильме «Сегодня увольнения не будет…» Андрея Тарковского и Александра Гордона.

В 1965 году ему присвоили звание заслуженного артиста РСФСР, 12 лет спустя — народного артиста. Куравлев был награжден орденами «Знак Почета» и «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2012).

За 65 лет творческой деятельности актер сыграл около 230 ролей в фильмах и сериалах. Самые запоминающиеся образы были созданы в фильмах «Живет такой парень» Василия Шукшина, «Начало» Глеба Панфилова, «Иван Васильевич меняет профессию» Леонида Гайдая, «Афоня» Георгия Данелии, «Сыщики» Бориса Щербакова, «Улицы разбитых фонарей» и многие другие. Любой из его персонажей — такой, каким должен быть: оказывающий воздействие на зрителя.

В 2016 году в интервью «Аргументам и Фактам» Куравлев говорил, что «свое дело в кино уже сделал»: «А перестали меня звать в кино, потому что я сам отказываюсь. Те сценарии, которые мне сегодня предлагают, не соответствуют тем высоким стандартам, которые были в нашем советском кинематографе».