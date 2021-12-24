Двое мужчин провалились под лед реки Харьков (фото)

Спасатели ГСЧС Харькова провели операцию по освобождению двух человек из ледяной стихии.
Инцидент произошел около половины пятого вечера 23 декабря под мостом реки Харьков в районе Светового фонтана на Гимназической набережной, сообщает РЕДПОСТ.
На расстоянии 10 метров от берега, возле опоры моста, под лед провалились двое мужчин 17-ти и 34-х лет. На выручку позвали спасателей ГСЧС. Бойцы пожарно-спасательной части № 9 на резиновой лодке добрались до потерпевших и с помощью спасательной веревки вытащили людей из ледяной воды и доставили на берег. Там мужчин уже ждали медики скорой помощи, которые госпитализировали их в медицинское учреждение.
Напомним, 19 декабря на трассе «Купянск-Шиповатое» в снежный занос попали сразу два автомобиля: седан “Daewoo Lanos” и грузовик “ЗИЛ 130”. В автомобилях находилось три человека, которые пытались самостоятельно выбраться из заноса. Однако им пришлось обратиться за помощью к спасателям. Прибыв на место вызова в 17:35 на автомобиле повышенной проходимости, спасатели отбуксировали оба авто на свободный от сугробов участок дороги, после чего они самостоятельно продолжили путь следования.
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