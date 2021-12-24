В Харькове в сгоревшей квартире нашли тело мужчины (фото)

Пожар произошел в жилой многоэтажке Московского района Харькова.
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, в ночь на 24 декабря жильцы 16-этажки по Юбилейному проспекту 32/186 проснулись от запаха дыма. Горела квартира на восьмом этаже.
Спасателей соседи погорельца вызвали в четверть третьего ночи. Два отделения Службы спасения на автоцистернах и автолестнице ликвидировали пожар в половине четвертого утра.
Оказалось, возгорание возникло на кухне квартиры. К моменту приезда пожарных там горели домашние вещи и мебель на площади около 5 кв. На кухне спасатели обнаружили тело владельца квартиры, 47-летнего мужчины.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Напомним, 21 декабря в Первомайском пожарные спасли женщину из горящей квартиры.
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