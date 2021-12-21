21.12.2021 09:55 Рита Парфенова

На Харьковщине пожарные спасли женщину из огня (фото)

Во время тушения пожара в городе Первомайском спасена 49-летняя женщина.

О пожаре в девятиэтажном жилом доме на улице Рассветной, 2а в городе Первомайском Лозовского района спасателям сообщили под утро 21 декабря. В 03:40 на номер "101" поступил звонок о пожаре в квартире на втором этаже 9-этажного жилого дома, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.





Оказалось, что на площади в шесть квадратных метров горели бытовые вещи. Когда сотрудники отделения 45-й ГПСЧ ликвидировали пожар, они обнаружили в квартире 49-летнюю женщину, которая отравилась угарным газом. Пострадавшую передали сотрудникам скорой помощи и госпитализировали в центральную районную больницу.



На тушение пожара спасателям понадобился час. Причина возникновения возгорания устанавливается.